GENERANDO AUDIO...

México enfrentará tres años y medio de presión de Trump. Fuente: AFP/ Cuartoscuro

México tiene por delante tres años y medio con Donald Trump en la Casa Blanca, un periodo que especialistas anticipan será de tensión comercial, migratoria y de seguridad. Con 3 mil 142 kilómetros de frontera compartida, el reto será contener las presiones de un presidente que busca fortalecer a su país “a costa de todo”.

Un negociador hostil con ventaja en la mesa

La internacionalista Xóchitl Pimienta Franco, del Tec de Monterrey, advierte que Trump mantiene influencia global en América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente, respaldada por su peso económico y militar.

“Trump es un negociador hostil, muy complejo y experimentado; sabe que tiene los términos a su favor por su mayor capacidad económica y operativa”, señaló.

Analistas coinciden en que el republicano usará aranceles, amenazas y presión política como métodos para lograr sus objetivos.

Economía mexicana en la mira de Washington

El director de Estudios y Proyectos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Fernando Cruz, considera que el estilo de Trump se basa en amenazas que buscan visibilidad frente a su electorado.

“Quiere todo, pero no sabe cómo pedirlo; lo hace con amenazas, no es la forma adecuada”, dijo.

En este contexto, México deberá diversificar mercados y fortalecer su plan económico interno para resistir medidas unilaterales de Washington.

El sector productivo pide fortalecer el mercado interno

Para Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario, el Gobierno debe aprovechar el Plan México para impulsar oportunidades en el sector agropecuario.

“Es un plan ambicioso que puede aprovechar grandes oportunidades de crecimiento”, afirmó.

El desafío, apuntan especialistas, será que México negocie con inteligencia, mantenga la estabilidad en el T-MEC y evite que las tensiones afecten su papel como socio comercial número uno de Estados Unidos.

Lo que sigue

Restan tres años y medio de un camino complicado en la relación bilateral. México tendrá que usar todas sus cartas para que este periodo transite de la mejor manera posible.