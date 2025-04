México y Canadá “viven de nosotros”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México y Canadá “viven de nosotros”, ya que dependen del acceso comercial que tienen al mercado de Washington.

TRUMP:



“We (the US) are a big, beautiful store, and everybody wants a piece of that store”



“China wants it. Japan wants it”



“Mexico, Canada. They live off, those two. Without us, they wouldn't have a country"



👇 pic.twitter.com/RT1Qiio799