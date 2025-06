Miedo en Texas ante redadas y deportaciones masivas

En la pequeña comunidad de Eagle Pass, ubicada en la frontera entre Texas y Coahuila, ya se siente el impacto de la nueva política migratoria impulsada por Estados Unidos.

Migrantes hispanos, en su mayoría mexicanos, viven con miedo ante las redadas encabezadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Algunos de ellos aseguran que los operativos ya comenzaron.

Juan, un migrante mexicano que lleva dos años trabajando en construcción y pintura, relató su temor por la manera en la que están siendo tratados:

“Tienes miedo de que andes trabajando bien y de repente lleguen y te arresten como delincuente. Me gustaría que checaran nuestros récords y dijeran cómo estamos; si tenemos algo malo, nos regresan, pero si no, nos quedamos”, expresó.

Además, denunció que muchos agentes de inmigración se infiltran vestidos como civiles, lo que hace imposible saber quién puede detenerlos:

“Ya no sabes quién es quién. Uno se está acostumbrando a la vida aquí. Hay gente que dice ‘vete a tu país’, pero no saben los momentos difíciles que vivimos. Yo tengo fe de que esto se va a componer, pero si Dios quiere que esté aquí, estaré, y si no, me iré.”