Migrantes en Chicago denuncian acoso de ICE

Entre la comunidad latina que habita en Chicago, Illinois, el sonido de un silbato puede hacer la diferencia entre ser deportado o no.

Cristina Martínez es habitante de esta entidad desde hace más de 30 años, tiempo en el que, asegura, nunca se había vivido una persecución como la actual contra los migrantes ilegales por parte de la autoridad federal.

“Pero ante la presencia del señor presidente Trump, nos está atacando con todo, ahora sí que mucha cizaña con Chicago, porque no he escuchado en otro estado más que aquí con nosotros, ICE nos discrimina, tiene señalados así con el dedo como si estuviéramos apestados”

Cristina Martínez / migrante en Chicago

Otra de las medidas que la comunidad ha adoptado en apoyo a los migrantes, es no permitir el paso a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Esa es una bonita manera de ellos como dueños, de mostrar su apoyo a nosotros, los migrantes ilegales, no permitiendo la entrada de estas personas, al menos para que se meen por lo menos afuera. Incluso, americanos, los ven y les gritan: out, out… fuera, fuera”

Cristina Martínez / migrante en Chicago

Y es que activistas convocan a una megamarcha llamada “No kings day” para este sábado a las 10 de la mañana, para alzar la voz y exigir el retiro de las fuerzas federales de las calles y contra las redadas de deportaciones masivas contra migrantes.

Organizaciones civiles aseguran que a Chicago llegarán miles de personas para ser parte de la movilización.