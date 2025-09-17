Miles protestan en Londres contra visita de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

En Londres y en Windsor protestan contra la visita de Trump. Fotos: Reuters

Miles de manifestantes salieron a las calles de Londres este miércoles 17 de septiembre para protestar contra la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al Reino Unido para una estancia de tres días.

La marcha fue organizada por el grupo “Stop Trump” y contó con un fuerte despliegue policial: más de mil 600 agentes vigilaron el centro de la ciudad, informó la Policía de Londres.

Lemas contra Trump en Londres

Entre las pancartas podían leerse mensajes como “Los migrantes son bienvenidos, Trump no es bienvenido”, “No al racismo, no a Trump” o frases que criticaban sus posturas sobre Gaza.

Trump aterrizó la noche del martes en el aeropuerto de Stansted y arrancó este miércoles su segunda visita de Estado al Reino Unido en Windsor, donde fue recibido con honores por el rey Carlos III y la reina Camila en el castillo real.

En las manifestaciones se ve el apoyo a Gaza. Fotos: Reuters

Rechazo social a la visita

Pese a la recepción oficial, amplios sectores de la sociedad británica mostraron su rechazo. “Queremos dar a los británicos la oportunidad de expresar su odio hacia Donald Trump, su política y su racismo”, declaró Zoe Gardner, vocera de la coalición organizadora.

Por su parte, la manifestante Jo Williamson, de 58 años, dijo: “Tengo miedo de la forma en que el mundo está siendo invadido por hombres realmente malvados”. También recordó que el fin de semana anterior la extrema derecha británica reunió a más de 100 mil personas en una marcha, lo que motivó la respuesta en las calles contra Trump.

La visita del mandatario estadounidense continuará en los próximos días con reuniones diplomáticas y eventos oficiales.

