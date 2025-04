Miles de personas salieron este sábado a las calles de Nueva York, Washington y otras ciudades de Estados Unidos para protestar contra el presidente Donald Trump en una nueva ola de manifestaciones nacionales. La jornada fue organizada por el movimiento 50501, que convocó a unas 400 protestas simultáneas en todo el país.

NOW: As part of a national day of action, a massive crowd surrounds the White House to demand an end to war that the Trump administration is waging on the working class and an end to the billionaire coup. pic.twitter.com/1iZpGAW8rO

Frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, cerca de la Torre Trump, manifestantes de diversas edades alzaron pancartas en defensa de la democracia y el Estado de derecho. Muchos acusaron al presidente de atentar contra la independencia judicial y de aplicar políticas de deportación masiva y redadas contra inmigrantes indocumentados.

Kathy Valyi, de 73 años e hija de sobrevivientes del Holocausto, expresó su alarma: “La democracia corre un gran peligro”, dijo, comparando el contexto actual con el ascenso de Adolf Hitler en la Alemania de 1930.

En Washington, las críticas se centraron en la amenaza que Trump representa para normas constitucionales fundamentales. “El gobierno está llevando a cabo un ataque directo contra la idea del Estado de derecho”, declaró Benjamin Douglas, de 41 años, frente a la Casa Blanca.

BREAKING: A large group of protesters are marching toward the White House to protest Trump on his doorstep. He’s not going to like this. Trump’s fantasy world where everyone loves him is falling apart as we speak. pic.twitter.com/Qx7W1tr7DI