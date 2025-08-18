Fotos: AFP/GETTY

Este lunes, Uno TV te lleva la cobertura minuto a minuto de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. El encuentro, previsto para esta tarde, se perfila como decisivo en las negociaciones de paz con Rusia y ocurre tras la reciente cumbre entre Trump y Vladimir Putin en Alaska.

Sigue en esta multiplataforma la cobertura de la reunión y las reacciones previas a este esperado encuentro, tras más de tres años de guerra que inició en febrero de 2022.

El dato: un día antes del encuentro, el domingo, Trump aseguró que hubo “grandes avances con Rusia”, aunque sin dar detalles, lo que generó polémica. El mensaje prepara el terreno para un cara a cara con Zelenski y líderes europeos, en un momento en que Ucrania insiste en que es la nación más interesada en detener la guerra.

Trump celebra encuentro histórico en la Casa Blanca con líderes europeos

El presidente Donald Trump calificó como “un gran día” la reunión en la Casa Blanca, donde aseguró nunca haber visto a tantos líderes europeos juntos. Señalo que es un “gran honor” para Estados Unidos y dejo en suspenso lo que viene: “¿A ver qué pasa?”.

Zelenski considera que Rusia no debería ser “premiada” por invadir Ucrania El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró este lunes que Rusia no debería ser “premiada” por su invasión, horas antes de un esperado encuentro en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y con varios líderes europeos. En un mensaje en redes sociales, Zelenski escribió que el presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá “matando” para “mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos” enfocados a una salida del conflicto. “Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra”, añadió. Líderes europeos y Zelenski se reunirán antes de encuentro en la Casa Blanca El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá este lunes con los líderes europeos presentes en Washington antes de su encuentro con Donald Trump, anunció la Comisión Europea. Se trata de una “reunión preparatoria” que se llevará a cabo antes de las sesiones con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, indicó el ejecutivo europeo en su agenda oficial. Ataque ruso deja al menos cinco muertos en ciudad ucraniana antes de reunión

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov, informaron las autoridades locales. Rusia lanzó bombardeos en las regiones de Sumi (noreste), Odesa (sur) y Járkov (este), donde fueron especialmente destructivos. Zelenski llega a EE. UU. para reunión con Trump y europeos sobre demandas de Putin El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este domingo por la noche a Washington D. C. donde, junto a líderes europeos, planea discutir propuestas de paz con Rusia, que podrían incluir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, pero también concesiones territoriales de Ucrania. La visita se produce después de la cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska la semana pasada, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego.

¿Cómo llegan Trump y Zelenski a esta reunión?

La cita en el Despacho Oval se realizará con la presencia de aliados europeos y será el primer encuentro formal entre ambos mandatarios desde el reinicio de las conversaciones de paz. Trump abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato y ahora apuesta por un acuerdo integral, mientras su enviado especial, Steve Witkoff, adelantó que Moscú habría mostrado “concesiones” en cinco regiones del este de Ucrania.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington podría imponer nuevas sanciones a Rusia si las pláticas fracasan. “Si no logramos llegar a un acuerdo, habrá consecuencias. No solo que la guerra continúe, sino que se mantengan las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones”, dijo en NBC.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, calificó esta reunión como “decisiva” y señaló que Trump busca alinear a sus socios europeos con una estrategia común: “El presidente está convencido de que aún es posible una salida diplomática y quiere que Ucrania y sus aliados lleguen con una posición sólida frente a Rusia”.

Ríspida: así fue la última reunión de Trump y Zelenski

La relación entre Trump y Zelenski ha estado marcada por momentos tensos. Su último contacto fue una llamada que el presidente ucraniano describió como “larga y sustancial”, enfocada en un posible alto el fuego y en la compra de sistemas de defensa antiaérea.

El último cara a cara fue también en la Casa Blanca y terminó en un episodio incómodo: una acalorada discusión que derivó en la salida abrupta de Zelenski del Despacho Oval. A pesar de esos choques, el líder ucraniano ha reiterado: “Nadie quiere poner fin a la guerra más que nosotros”.

La cobertura minuto a minuto seguirá el desarrollo de este encuentro que podría marcar un punto de inflexión en más de tres años de conflicto.