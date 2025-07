Muere trabajador agrícola por heridas tras redada masiva en campos de California

Un trabajador agrícola murió a causa de las heridas sufridas durante la redada masiva realizada por agentes de inmigración en campos de California, en donde detuvieron a varias personas.

La Unión de Campesinos, organización sindical de trabajadores agrícolas de la Unión Americana, informó el deceso del trabajador, así como de otros que resultaron gravemente lesionados en las acciones en el condado de Ventura.

“Otros trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses, siguen desaparecidos”, detalló en una declaración hecha por la organización sindical.

UPDATE: we tragically can confirm that a farm worker has died of injuries they sustained as a result of yesterday’s immigration enforcement action. https://t.co/Pq3rMmzZJR