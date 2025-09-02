GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Ilustrativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que murieron 11 “narcoterroristas” en el ataque naval en el Caribe, en donde fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco que transportaba droga desde Venezuela.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”.

EE. UU. usará “todo su poder” para “erradicar” a carteles narco

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que la Unión Americana seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeron una embarcación proveniente de territorio venezolano.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

Trump confirma primer ataque contra barco con droga en el Caribe

Este martes 2 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos informó sobre el primer resultado de su operativo militar contra el narcotráfico en aguas del Caribe.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dio parte de los detalles.

“Acabamos de disparar a un barco cargado de droga en los últimos minutos… y hay más de donde vino eso… Estos salieron de Venezuela”, dijo.