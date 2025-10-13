Mueren dos personas tras desplome de avioneta en el norte de Fort Worth, Texas

GENERANDO AUDIO...

Un trágico accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo dejó dos personas fallecidas al norte de Fort Worth, Texas, luego de que una avioneta se estrellara en la cuadra 12700 de North Saginaw Boulevard, cerca de Avondale.

Testigos escuchan explosión antes del impacto

Según los primeros reportes, testigos relataron que una fuerte explosión se escuchó minutos antes de que la aeronave impactara contra varios camiones de trabajo estacionados, provocando un incendio de gran magnitud y una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

Bomberos controlan el incendio y negocios cierran por respeto

Elementos del departamento de bomberos llegaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a los comercios cercanos, los cuales suspendieron actividades como muestra de respeto hacia las víctimas.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades locales y la Administración Federal de Aviación (FAA) mantienen abierta una investigación para determinar las causas del accidente y confirmar la identidad de las personas fallecidas.

