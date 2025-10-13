Mueren dos personas tras desplome de avioneta en el norte de Fort Worth, Texas

| 19:16 | Benell Cortés | Uno TV
Avioneta se estrella en zona rural de Brasil; hay 5 muertos
Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un trágico accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo dejó dos personas fallecidas al norte de Fort Worth, Texas, luego de que una avioneta se estrellara en la cuadra 12700 de North Saginaw Boulevard, cerca de Avondale.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Testigos escuchan explosión antes del impacto

Según los primeros reportes, testigos relataron que una fuerte explosión se escuchó minutos antes de que la aeronave impactara contra varios camiones de trabajo estacionados, provocando un incendio de gran magnitud y una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

Bomberos controlan el incendio y negocios cierran por respeto

Elementos del departamento de bomberos llegaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a los comercios cercanos, los cuales suspendieron actividades como muestra de respeto hacia las víctimas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades locales y la Administración Federal de Aviación (FAA) mantienen abierta una investigación para determinar las causas del accidente y confirmar la identidad de las personas fallecidas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Trump dice que “la guerra terminó” en Gaza

Estados Unidos

Trump dice que “la guerra terminó” en Gaza

Piloto evita choque de aviones en Los Ángeles

Estados Unidos

Piloto evita choque de aviones en Los Ángeles

Helicóptero se desploma en Huntington Beach, California; video

Estados Unidos

Helicóptero se desploma en Huntington Beach, California; video

Nuevo examen médico de Trump revela que goza de “excelente estado de salud”

Estados Unidos

Nuevo examen médico de Trump revela que goza de “excelente estado de salud”

Etiquetas: , , ,