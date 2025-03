| Uno TV / The New York Post | Orlando, Florida, Estados Unidos

Mujer ahoga a perro en aeropuerto de EE.UU. Foto: Orlando Police Department

A una mujer la detuvieron por presuntamente ahogar a su perro en el baño de mujeres del Aeropuerto Internacional de Orlando, En Florida, al no poder abordar con él un vuelo.

Heartless traveler drowned her dog in Florida airport bathroom so she could board flight after lacking pet paperwork: cops https://t.co/H7D3eP87g2 pic.twitter.com/bLFXTlAlPJ — New York Post (@nypost) March 20, 2025

Según The New York Post, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) no le permitió abordar el avión con su mascota, debido a que no contaba con los documentos necesarios.

¿La mujer ahogó al perro en aeropuerto?

En lugar de llamar a alguien para que recogiera al perro y llevarlo de vuelta a casa, la mujer lo llevó a un baño antes de pasar por el control de seguridad para ahogarlo.

Foto: Orlando Police Department

Sin embargo, momentos después, como si nada hubiera pasado, la mujer abordó su vuelo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Orlando, quien compartió fotos de los hechos, detalló el medio Fox 6 de Milwaukee.

Un empleado del lugar encontró al canino, por lo que llamó a las autoridades, pero ya no pudieron hacer nada por él.

Arrestada por crueldad animal

Tras ahogar a su perro en el baño del aeropuerto, a la mujer, identificada como Alison Agatha Lawrence de 57 años, la arrestaron por el delito de crueldad animal agravada.

Las autoridades la llevaron al Centro Penitenciario del Condado de Lake, según lo informado, de donde salió libre tras pagar un fianza de 5 mil dólares.

“No es una botella de agua”

El activista Bryan Wilson, de la Animal, se mostró consternado por los hechos, ya que, si la mujer quería tanto a su perro, no debió ahogarlo en el baño del aeropuerto.

Foto: Orlando Police Department

“Obviamente nos impactó cuando escuchamos que una mujer había ahogado a su compañero animal simplemente porque no pudo subirlo al avión. No es una botella de agua ni un frasco de champú de gran tamaño”, dijo el defensor animal en una entrevista con medios estadounidenses.

Por su parte, vecinos de Alison Lawrence se mostraron sorprendidos al enterarse de la situación, asegurando que es “perturbador y triste” este tipo de actos.

Senadores buscan endurecer penas tras caso de mujer que ahogó a perro en aeropuerto

Este caso generó reacciones en el ámbito político. El senador Tom Leek, representante de Ormond Beach, señaló la importancia de su proyecto de ley 502, el cual busca endurecer las penas contra la crueldad animal.

“Este es otro horrendo ejemplo de por qué se presentó el proyecto de Ley del Senado 502”, expresó el legislador.

Asimismo, hizo un llamado a que la legislación se apruebe en el Senado estatal y en la Cámara de Representantes por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.