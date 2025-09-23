Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declara no culpable en NY

GENERANDO AUDIO...

Naasón Joaquín García se declara no culpable en NY. Fuente: Reuters

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable este martes en una corte de Nueva York (NY) de cargos que incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.

El líder religioso, actualmente, está preso en California por abuso sexual de menores, y en días anteriores fue imputado en Nueva York como parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Naasón Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron “durante décadas (…) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres” dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del departamento.

García fue arrestado en el estado de California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores.

Iglesia de La Luz del Mundo reacciona

Tras la audiencia para la lectura de cargos presentados, la iglesia de La Luz del Mundo compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que se dice indignada “por los cargos infundados, mentirosos y calumniosos presentados contra el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García“.