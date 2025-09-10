GENERANDO AUDIO...

Naasón habría traficado con mujeres durante décadas. Foto: Reuters

El líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado en Estados Unidos de tráfico sexual, informó el miércoles la fiscalía federal de Manhattan. El religioso, que dirige una megaiglesia con más de cinco millones de seguidores en el mundo, se encuentra bajo custodia federal en California.

Actualmente cumple una condena de 16 años y ocho meses tras declararse culpable en 2022 de delitos de abuso sexual contra tres menores en ese estado. Sin embargo, ahora enfrenta una acusación federal en Nueva York que lo señala por delitos más graves y de mayor alcance.

Acusaciones contra Naasón Joaquín García

De acuerdo con la fiscalía federal, Naasón Joaquín García, de 56 años, durante décadas habría traficado con mujeres y niñas con fines sexuales, además de producir pornografía infantil y destruir pruebas de sus delitos.

La nueva acusación incluye seis cargos, entre ellos conspiración para delinquir y tráfico sexual, delitos por los que podría recibir una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

Cinco personas más fueron acusadas como presuntos cómplices, entre ellos la madre de Joaquín.

“Explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”, declaró el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

Historia de La Luz del Mundo

La iglesia La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara por Eusebio Joaquín González, abuelo del actual líder. Posteriormente fue dirigida por su hijo, Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón.

De acuerdo con la acusación, los tres utilizaron sus posiciones de poder dentro de la organización religiosa para abusar de mujeres y niñas. Los fiscales señalaron que a las víctimas se les decía que podían obtener una “bendición” especial si mantenían relaciones sexuales con ellos.

El padre y el abuelo de Joaquín han fallecido, pero la acusación destaca que el patrón de conductas se mantuvo a lo largo de generaciones.

Estrategias de control sobre los feligreses

Según los fiscales, Naasón Joaquín García disuadía a los feligreses de denunciar a las autoridades, convenciéndolos de no relacionarse con extraños y enseñándoles desde pequeños que serían condenados eternamente si lo cuestionaban.

Ni los abogados del líder religioso ni de La Luz del Mundo respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por la fiscalía.

