Nadie hace nada por migrantes muertos en centros de detención de EE. UU., acusan

Terror es lo que viven, no solo las familias migrantes en Estados Unidos, sino también los ciudadanos estadounidenses con las medidas que ha emprendido el gobierno del presidente de Donald Trump, en lo que ha llamado una “verdadera guerra”.

Pero lo más inhumano de estos operativos son los centros de detención y la nula atención que reciben en ellos, donde incluso se ha reportado la muerte de migrantes al llegar a estos lugares, o durante el trayecto.

Uno de los casos que le reportaron a Julie Contreras fue el de Jordán, un joven cubano detenido y enviado al Centro de Detención ubicado al sur de Florida, Alligator Alcatraz.

Debido a las condiciones del lugar, la falta de atención a las personas que requerían de medicamentos para vivir, decidió emprender una huelga de hambre, la cual le costó la vida.

“A este Jordán lo dejaron afuera por mucho rato, como castigándolo porque él quiso llamar a una huelga de hambre”

Julie Contreras / pastora en iglesia de Chicago

Julie Contreras, quien se ha dedicado a brindar apoyo a la comunidad inmigrante en Illinois, aseguró que curiosamente se han reportado casos de migrantes detenidos por ICE, que en el trayecto a un centro de detención fallecen por infartos.

“Hay gente que han estado arrestados y transportándolos han muerto también, por infartos, tal vez por asma, cualquier cosa, presión alta”

Julie Contreras / pastora en iglesia de Chicago

Y es que los operativos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se mantienen a la caza de los inmigrantes, dan miedo.

Kahlil es un menor de 5 años, hijo de inmigrantes, que con lágrimas en los ojos le manda un mensaje al presidente Donald Trump: “Nosotros somos unos niños, no somos criminales”.