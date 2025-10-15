GENERANDO AUDIO...

Agente del ICE. Foto: Reuters

En medio de las redadas migratorias en Estados Unidos, los cárteles mexicanos han puesto precio a las cabezas de agentes desplegados en ciudades con el fin de combatir la inmigración ilegal. De acuerdo con autoridades estadounidenses, los narcos habrían ofrecido recompensa de hasta 50 mil dólares para aquellos que asesinen a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza (CBP).

De acuerdo con lo dicho por el gobierno de Donald Trump, sin dar nombre de organizaciones, los cárteles mexicanos estarían en supuesta colaboración con el movimiento Antifa (extrema izquierda) para atacar a los agentes de control.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP”, explicó el comunicado.

¿Cuánto ofrecen los cárteles mexicanos por los agentes migración?

De acuerdo con Seguridad Nacional de Estados Unidos, existen niveles de recompensa ofrecidos por los cárteles mexicanos que van desde 2 mil dólares por difundir información personal de los agentes hasta los 50 mil por el homicidio.

El programa de recompensas de los cárteles mexicanos sería:

2 mil dólares por difundir la identidad o datos personales de agentes

De 5 mil a 10 mil dólares por secuestrar o asaltar de forma no letal a esos agentes federales

Hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos cargos

¿Cuál es el papel de Antifa en el plan de recompensas del narco?

De acuerdo con información oficial, el grupo Antifa ha suministrado apoyo logístico con material para las manifestaciones o ese supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de ciudades como Portland y Chicago.

Trump declaró grupo terrorista interno al movimiento Antifa, que, según expertos, es una constelación de grupos de ideología anarquista sin una estructura de mando.

Autoridades detallaron que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicarse la posición de los agentes en tiempo real.

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

Según los datos de su departamento, el ICE ha enfrentado un aumento de 1000% de ataques de todo tipo.