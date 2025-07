Netanyahu se reúne con Trump en Washington

Esta tarde se está realizando una cena en Washington entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, para hablar de temas importantes tanto para sus naciones como para el resto del mundo.

La cuenta Rapid Response 47 está compartiendo fragmentos de video con momentos importantes de la cena, como cuando Netanyahu dijo que había nominado oficialmente a Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz. “Él está forjando la paz mientras hablamos, en un país, en una región tras otra”, dijo Netanyahu.

En otro video se observa el momento en el que Netanyahu elogia el liderazgo de Trump y de su equipo: “Quiero expresar el aprecio y la admiración, no sólo del pueblo de Israel, sino del pueblo judío y de muchos admiradores en todo el mundo, por su liderazgo”.

Previo a su encuentro con Trump, el primer ministro de Israel se reunió en la Casa Blair con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, donde aseguró que tuvieron “una conversación sustancial e importante” sobre el fortalecimiento de la alianza entre sus naciones y sobre los desafíos que comparten en el ámbito regional e internacional.

En el encuentro, Donald Trump está destacando sus esfuerzos internacionales para detener conflictos armados. “Hicimos un trabajo con India y Pakistán… Ruanda y el Congo… Detuvimos muchos combates. Muchos estaban listos para luchar”.

También habló sobre Irán y afirmó que existen conversaciones programadas, porque son los iraníes los que quieren hablar. “Creo que recibieron una gran paliza cuando golpeamos los tres sitios”, expresó.

Al ser cuestionado por la prensa sobre una posible nueva ofensiva, respondió: “Espero que no tengamos que hacerlo. No puedo imaginar querer hacerlo, ni que ellos quieran hacerlo. Quieren reunirse, quieren arreglar las cosas”.

Otro de los temas que se están tocando en la mesa tienen que ver con Siria y con las sanciones que EE. UU. levantó para “darles una oportunidad”; además, no descartó hacer lo mismo con Irán en el futuro: “Me encantaría poder —en el momento adecuado— levantar esas sanciones (a Irán), darles la oportunidad de reconstruirse en forma pacífica”.

Trump también hizo referencia al legislador neoyorquino Zohran Mamdani, quien compite por ser el gobernador de Nueva York, y lo calificó de forma polémica: “No es socialista, es comunista, y ha dicho cosas realmente malas sobre el pueblo judío… Es una filosofía para la que este país no está preparado, y nunca lo estará”.

El embajador Mike Huckabee también se sumó a la conversación y habló de los ataques contra Irán: “El mensaje fue más allá de Israel. Fue un mensaje al mundo: los amigos de Estados Unidos pueden confiar en nosotros, pero sus enemigos deberían temernos”.

Ambassador Mike Huckabee on the strikes against Iran: "The message was bigger than to Israel. It was a message to the world: America's friends can trust us, but America's foes had better fear us." @USAmbIsrael pic.twitter.com/KdALl1ZDGz