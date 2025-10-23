GENERANDO AUDIO...

Christopher Landau y Miguel Díaz-Canel. Foto: Reuters.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió a las declaraciones vertidas por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien acusó a Washington de presionar y engañar a países para que cambien su posición contra el bloqueo económico a La Habana.

Landau responde a Díaz-Canel sobre supuesto bloqueo económico a Cuba

El funcionario estadounidense cuestionó los señalamientos del mandatario cubano, luego de que este aseguró que el gobierno de EE.UU. intimida a naciones para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas voten en contra de la resolución que, como cada año, condena el embargo a la isla.

“Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras cada vez más descaradas”, escribió Landau en su cuenta de X asegurando que la llegada de petróleo mexicano y turistas alemanes y canadienses contradice lo dicho por Díaz-Canel.

El único genocidio que existe, agregó, es el que comete el gobierno cubano en contra de su propia población, derivado de, según él, las políticas fallidas comunistas.

Landau también cuestionó la falta de procesos electorales libres en Cuba, sugiriendo que la ausencia de estos es porque el propio gobierno sabe del rechazo masivo que hay por parte de la población.

Por último, manifestó que muchos jóvenes cubanos abandonan el país, aludiendo a lo que describió como una “cárcel flotante” bajo control del Partido Comunista.