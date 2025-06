Este sábado 14 de junio, miles de personas saldrán a las calles de Estados Unidos y otras partes del mundo para participar en el “No Kings Day”, una jornada de protesta en contra del presidente Donald Trump, sus políticas autoritarias y el uso indiscriminado de la fuerza militar.

La movilización coincide con el desfile militar organizado por Trump en Washington D.C. por el 250 aniversario del Ejército de EE.UU. y también con su cumpleaños número 79, lo que los organizadores consideran como una prueba más de que Trump se considera un rey.

Las protestas están convocadas en los 50 estados del país, con un total estimado de 2 mil manifestaciones, desde pequeñas concentraciones en zonas rurales hasta marchas masivas en grandes ciudades como Nueva York, Atlanta, Chicago, Dallas, Denver y Los Ángeles. También hay protestas programadas en el extranjero, incluidas Reino Unido, México y Alemania.

Los organizadores, entre ellos Indivisible, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el grupo 50501, afirman que el objetivo de “No Kings Day” es rechazar el autoritarismo de Trump y la forma en la que demuestra “su poder”.

“El desfile en Washington no es un homenaje a las Fuerzas Armadas, es una exhibición de dominación al estilo de dictadores”, han dicho voceros del movimiento.

The map for this Saturday's nationwide #NoKingsDay peaceful protests — this is what democracy looks like. Find a rally near you: https://t.co/KEpE3E2C3n pic.twitter.com/oQKZwJH4fR

La jornada ha sido descrita como un “día de desafío” frente al uso del poder ejecutivo por parte del presidente para aplicar medidas extremas, como el despliegue militar en Los Ángeles tras redadas migratorias, y la suspensión de derechos de los migrantes.

Algunas de las protestas más destacadas ocurrirán en las siguientes ciudades:

Atlanta, Georgia – 14:00 GMT

Filadelfia, Pensilvania – 16:00 GMT (evento central con transmisión nacional)

Nueva York, Nueva York – 17:00 GMT

Chicago, Illinois – 17:00 GMT

Image matters. That’s one reason the civil rights marches, sit ins, assemlies were ultimately successful. Peaceful, even in the face of provocation. The NAACP coordinated signs, folks were well dressed.

Don’t need distractions, mixed messages

Let’s make #NoKingsDay meaningful pic.twitter.com/rCY6hFPTFT