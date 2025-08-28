GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Si planeas solicitar una visa de Estados Unidos, debes saber que ya no existe la exención general de entrevista consular para menores de 14 años o adultos mayores.

La única excepción confirmada aplica a quienes tramitan visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4 y NATO-1 a NATO-6), además de ciertos casos específicos de renovación.

Cambios clave en el trámite de visa estadounidense

El gobierno estadounidense anunció que la entrevista vuelve a ser un requisito obligatorio para la gran mayoría de solicitantes.

Ahora, prácticamente todos los solicitantes de visas de no inmigrante —como las de turista (B1/B2), estudiante (F1) o trabajo (H1B)— deberán presentarse ante un oficial migratorio como parte del proceso.

Esto significa que incluso si antes estabas exento, ahora deberás presentarte en una de las sedes consulares para concluir tu solicitud.

De esta forma, solo quienes entren en categorías diplomáticas u oficiales seguirán sin necesidad de cumplir con este paso, junto a algunos solicitantes en renovación que cumplen criterios muy específicos.

Así es el nuevo proceso paso a paso

Con la actualización, estos son los pasos que todo solicitante debe cumplir:

Formulario DS-160: debe llenarse en línea y registrarse correctamente antes de la entrevista (mínimo dos días hábiles de anticipación).

debe llenarse en línea y registrarse correctamente antes de la entrevista (mínimo dos días hábiles de anticipación). Pago: la tarifa para visa de turista y negocios (B1/B2) se mantiene en 185 dólares , con vigencia de 365 días para agendar cita.

la tarifa para visa de turista y negocios (B1/B2) se mantiene en , con vigencia de 365 días para agendar cita. Citas: se deben realizar dos visitas obligatorias: una al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para foto y huellas, y otra al consulado o embajada para la entrevista. Ya no es posible agendarlas el mismo día.

se deben realizar dos visitas obligatorias: una al para foto y huellas, y otra al consulado o embajada para la entrevista. Ya no es posible agendarlas el mismo día. Documentación: se requiere pasaporte vigente, confirmación del DS-160 y comprobante de cita; además, se recomienda llevar evidencia de solvencia económica y lazos con México.

Tiempos de espera en consulados de México

Actualmente, los tiempos de espera para entrevista de visa varían según la ciudad:

Ciudad de México: 9 meses

Guadalajara: 8 meses

Monterrey: 8 meses

Tijuana: 4 meses

Nogales: 4 meses

Ciudad Juárez: 6.5 meses

Mérida: 9 meses

La Embajada también informó que solicitantes con citas programadas para 2025 o posteriores podrán reprogramar a fechas más cercanas sin costo, siempre que haya disponibilidad.

