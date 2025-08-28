Trámite de visa EE. UU. ¿quiénes no deben presentar entrevista consular?

| 20:45 | Sergio Iván González | Uno TV
Solicitudes de visa para para Mundial 2026
Foto: Getty Images.

Si planeas solicitar una visa de Estados Unidos, debes saber que ya no existe la exención general de entrevista consular para menores de 14 años o adultos mayores.

La única excepción confirmada aplica a quienes tramitan visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4 y NATO-1 a NATO-6), además de ciertos casos específicos de renovación.

Cambios clave en el trámite de visa estadounidense

El gobierno estadounidense anunció que la entrevista vuelve a ser un requisito obligatorio para la gran mayoría de solicitantes.

Ahora, prácticamente todos los solicitantes de visas de no inmigrante —como las de turista (B1/B2), estudiante (F1) o trabajo (H1B)— deberán presentarse ante un oficial migratorio como parte del proceso.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: EE. UU. suspende visas a camioneros, acusa riesgo en carreteras]

Esto significa que incluso si antes estabas exento, ahora deberás presentarte en una de las sedes consulares para concluir tu solicitud.

De esta forma, solo quienes entren en categorías diplomáticas u oficiales seguirán sin necesidad de cumplir con este paso, junto a algunos solicitantes en renovación que cumplen criterios muy específicos.

Así es el nuevo proceso paso a paso

Con la actualización, estos son los pasos que todo solicitante debe cumplir:

  • Formulario DS-160: debe llenarse en línea y registrarse correctamente antes de la entrevista (mínimo dos días hábiles de anticipación).
  • Pago: la tarifa para visa de turista y negocios (B1/B2) se mantiene en 185 dólares, con vigencia de 365 días para agendar cita.
  • Citas: se deben realizar dos visitas obligatorias: una al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para foto y huellas, y otra al consulado o embajada para la entrevista. Ya no es posible agendarlas el mismo día.
  • Documentación: se requiere pasaporte vigente, confirmación del DS-160 y comprobante de cita; además, se recomienda llevar evidencia de solvencia económica y lazos con México.

Tiempos de espera en consulados de México

Actualmente, los tiempos de espera para entrevista de visa varían según la ciudad:

  • Ciudad de México: 9 meses
  • Guadalajara: 8 meses
  • Monterrey: 8 meses
  • Tijuana: 4 meses
  • Nogales: 4 meses
  • Ciudad Juárez: 6.5 meses
  • Mérida: 9 meses

La Embajada también informó que solicitantes con citas programadas para 2025 o posteriores podrán reprogramar a fechas más cercanas sin costo, siempre que haya disponibilidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

EE. UU. examinará “a fondo” solicitudes de visas para Mundial 2026

Estados Unidos

EE. UU. examinará “a fondo” solicitudes de visas para Mundial 2026

¡Atención! EE. UU. denegará la visa a quienes no cumplan con este requisito

Estados Unidos

¡Atención! EE. UU. denegará la visa a quienes no cumplan con este requisito

EE. UU. suspende visas a camioneros, acusa riesgo en carreteras

Estados Unidos

EE. UU. suspende visas a camioneros, acusa riesgo en carreteras

EE. UU. revoca 6 mil visas de estudiantes en 7 meses

Estados Unidos

EE. UU. revoca 6 mil visas de estudiantes en 7 meses