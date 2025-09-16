GENERANDO AUDIO...

Luigi Mangione reapareció en la Corte este 16 de septiembre. Foto: AFP

Un juez en Nueva York retiró este martes dos cargos relacionados con terrorismo contra Luigi Mangione, incluido el de asesinato en primer grado, aunque el acusado seguirá enfrentando un juicio por asesinato en segundo grado del ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan.

Luigi Mangione, acusado por asesinato en Manhattan

De acuerdo con la acusación, Luigi Mangione disparó y mató a Brian Thompson frente a un hotel de Manhattan, donde UnitedHealthcare realizaba una conferencia con inversionistas.

La agencia de noticias alemana, Deutsche Welle (DW), reportó que de haber sido declarado culpable de asesinato en primer grado, el acusado habría enfrentado cadena perpetua. Sin embargo, tras la decisión judicial, enfrenta ahora una pena máxima de 25 años de prisión si es encontrado culpable por asesinato en segundo grado.

Además de los cargos estatales, Mangione enfrenta un proceso en una corte federal por acusaciones de asesinato, donde los fiscales pueden solicitar la pena de muerte. El acusado se declaró no culpable tanto de los cargos estatales como de los federales.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Trump anuncia demanda de 15 mmdd contra el diario The New York Times]

Argumentos del juez en el caso Luigi Mangione

El juez Gregory Carro explicó en su fallo que la ley del estado de Nueva York no clasifica un acto como terrorismo únicamente por estar motivado por una ideología.

“Si bien el acusado claramente expresaba una animadversión hacia UHC y la industria de la salud en general, no se sigue de ello que su objetivo fuera ‘intimidar y coaccionar a una población civil’, y de hecho, no se presentó evidencia de tal propósito”, escribió Carro.

Los fiscales señalaron que “procederán con los nueve cargos restantes”, entre ellos el de asesinato en segundo grado, además de delitos relacionados con armas y falsificación.

Próxima audiencia en diciembre

Los abogados de Luigi Mangione argumentaron que el proceso en Nueva York y el paralelo en la corte federal implicaban doble incriminación, pero el juez Carro rechazó este planteamiento, indicando que es prematuro llegar a esa conclusión.

El acusado permanece bajo custodia federal en Brooklyn desde su arresto en 2024. El juez programó audiencias previas al juicio para el 1 de diciembre de 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]