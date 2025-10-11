GENERANDO AUDIO...

Donald Trump goza de “excelente estado de salud”. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene un “excelente estado de salud” según su médico, tras su segundo chequeo médico del año realizado en el Centro Médico Militar Walter Reed. A sus 79 años, el mandatario fue atendido en el recinto ubicado en las afueras de Washington, y su revisión incluyó exámenes de rutina y vacunas de refuerzo contra la influenza y el Covid-19.

Segundo chequeo médico de Donald Trump confirma estado físico y cardiovascular

El capitán de la Marina, Sean Barbabella, médico del presidente, indicó en una carta difundida por la Casa Blanca que “el presidente Trump sigue mostrando un excelente estado de salud”.

El informe detalló que su edad cardiaca es aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica y que mantiene una exigente agenda diaria sin restricciones.

El reporte médico destaca que el presidente posee un buen rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico. Además, se informó que su estructura y función cardíaca son normales, sin signos de falla cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica.

Chequeo médico incluye vacunas y exámenes de rutina

Durante la revisión, se administraron vacunas de refuerzo contra la influenza y el Covid-19, en preparación para un viaje internacional. Esto ocurre a pesar de que su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha limitado el acceso a vacunas contra el Covid-19 debido a su posición crítica hacia la inmunización.

El examen médico se realizó tres meses después de que se anunciara que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición benigna. La Casa Blanca explicó que el amoratamiento en la mano del presidente está relacionado con las aspirinas que toma como parte de su programa de salud cardiovascular estándar.

Donald Trump asegura sentirse físicamente y mentalmente bien

En declaraciones a periodistas, Trump aseguró sentirse en buena forma física y mental, y mencionó que planea realizar revisiones médicas semestrales. El mandatario también comparó su estado de salud con el de expresidentes anteriores, en particular con Joe Biden.

A pesar del interés público, el mandatario estadounidense ha sido criticado por la percepción de falta de transparencia sobre su salud. No obstante, la Casa Blanca ha confirmado que el mandatario mantiene un buen estado físico y cardiovascular, sin complicaciones médicas significativas.