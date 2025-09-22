GENERANDO AUDIO...

EE.UU. vuelve a cerrar puertas al ganado mexicano. Foto: Cuartoscuro

México tiene un caso nuevo de gusano barrenador, esta vez en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, según alertó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés).

Asimismo, destacó que el contagio que, aseguró, fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), es el que ha sido reportado más al norte mexicano, ubicado a menos de 70 millas (112 kilómetros) de la frontera común.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el anterior caso más cercano a la frontera se registró el pasado 9 de julio en Veracruz, a 370 millas (575 km) de distancia de la franja fronteriza.

¿Dónde se ubica el caso de gusano barrenador de Nuevo León?

Este domingo, la USDA, así como su titular, Brooke Rollins, afirmaron que el gobierno mexicano les informó sobre el nuevo caso hallado en un becerro de 8 meses, parte de un rebaño de 100 cabezas transportado a Nuevo León desde el sur del país, donde se registran más contagios.

La funcionaria destacó que este es el contagio reportado más cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que mantendrán la vigilancia a fin de evitar contagios en territorio estadounidense.

Agregó que el Departamento de Agricultura seguirá informando conforme siga obteniendo informes durante las próximas 24 horas, mientras continúa la aplicación del plan de 5 ejes contra el gusano barrenador.

Mientras que la dependencia destacó que los puertos estadounidenses siguen cerrados a la importación de ganado, bisontes y caballos desde México, a la par de destacar que Sabinas Hidalgo se ubica cerca de la mayor carretera entre Monterrey, Nuevo León, y Laredo, Texas, una de las rutas comerciales más concurridas del mundo.

En tanto que, hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ni el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han pronunciado al respecto.