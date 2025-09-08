GENERANDO AUDIO...

Foto: ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la operación Midway Blitz en Chicago, dirigida a detener a migrantes con historial criminal que, según autoridades federales, han sido liberados en Illinois debido a las políticas de “ciudad santuario”.

La iniciativa fue nombrada en honor a Katie Abraham, una joven que murió en 2024 en un accidente causado por un conductor en estado de ebriedad identificado como migrante indocumentado.

🧵THREAD



🚨Operation Midway Blitz is an ICE operation targeting criminal illegal aliens who flocked to Chicago



HERE ARE THE WORST OF THE WORST🔻 — The White House (@WhiteHouse) September 8, 2025

¿En qué consiste la operación Midway Blitz?

De acuerdo con el DHS, el operativo es implementado por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para localizar y deportar a personas catalogadas como “los peores de los peores” delincuentes.

Entre los objetivos de la operación se encuentran individuos acusados de agresiones, secuestros, delitos sexuales, narcotráfico y pertenencia a pandillas como los Latin Kings y el Tren de Aragua.

En su comunicado, ICE enlistó a varios migrantes que fueron liberados pese a que existían detenciones solicitadas por autoridades migratorias:

Gabriel J. Valle Galvez , mexicano, con múltiples condenas por agresiones y señalado como miembro de los Latin Kings.

, mexicano, con múltiples condenas por agresiones y señalado como miembro de los Latin Kings. Dany Daniel Hernández Colina , venezolano, vinculado al Tren de Aragua, con órdenes de deportación previas.

, venezolano, vinculado al Tren de Aragua, con órdenes de deportación previas. Oscar Remiez Vences , mexicano, identificado como integrante de la pandilla Two Six, con condenas por violencia doméstica y portación ilegal de armas.

, mexicano, identificado como integrante de la pandilla Two Six, con condenas por violencia doméstica y portación ilegal de armas. Abdul Raza Al Kaby, iraquí, con antecedentes por homicidio y asalto con arma mortal.

Mensaje del Gobierno federal

“No hay ciudad segura para migrantes criminales”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, al asegurar que el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem respaldan la medida.

El DHS responsabilizó al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y a las leyes de santuario locales por permitir la liberación de los acusados.

La operación Midway Blitz ya está en marcha y las detenciones se realizarán en distintos puntos de Chicago e Illinois durante las próximas semanas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]