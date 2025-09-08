Operación Midway Blitz: así actúa ICE en la ciudad santuario de Chicago
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la operación Midway Blitz en Chicago, dirigida a detener a migrantes con historial criminal que, según autoridades federales, han sido liberados en Illinois debido a las políticas de “ciudad santuario”.
La iniciativa fue nombrada en honor a Katie Abraham, una joven que murió en 2024 en un accidente causado por un conductor en estado de ebriedad identificado como migrante indocumentado.
¿En qué consiste la operación Midway Blitz?
De acuerdo con el DHS, el operativo es implementado por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para localizar y deportar a personas catalogadas como “los peores de los peores” delincuentes.
Entre los objetivos de la operación se encuentran individuos acusados de agresiones, secuestros, delitos sexuales, narcotráfico y pertenencia a pandillas como los Latin Kings y el Tren de Aragua.
En su comunicado, ICE enlistó a varios migrantes que fueron liberados pese a que existían detenciones solicitadas por autoridades migratorias:
- Gabriel J. Valle Galvez, mexicano, con múltiples condenas por agresiones y señalado como miembro de los Latin Kings.
- Dany Daniel Hernández Colina, venezolano, vinculado al Tren de Aragua, con órdenes de deportación previas.
- Oscar Remiez Vences, mexicano, identificado como integrante de la pandilla Two Six, con condenas por violencia doméstica y portación ilegal de armas.
- Abdul Raza Al Kaby, iraquí, con antecedentes por homicidio y asalto con arma mortal.
[TE PODRÍA INTERESAR: ICE detiene a 475 migrantes en planta de Hyundai en redada histórica en Georgia; videos]
Mensaje del Gobierno federal
“No hay ciudad segura para migrantes criminales”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, al asegurar que el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem respaldan la medida.
El DHS responsabilizó al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y a las leyes de santuario locales por permitir la liberación de los acusados.
La operación Midway Blitz ya está en marcha y las detenciones se realizarán en distintos puntos de Chicago e Illinois durante las próximas semanas.