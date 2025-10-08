GENERANDO AUDIO...

Oro. Foto: Reuters

Los futuros del oro en Estados Unidos superaron este martes por primera vez la barrera de los 4.000 dólares por onza, impulsados por las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal y la persistente demanda de refugio seguro ante el actual cierre del Gobierno estadounidense.

Los futuros de oro para entrega en diciembre subieron un 0,9% a 4.009,90 dólares, tras alcanzar un máximo de 4.011,30 dólares. Mientras tanto, el oro al contado aumentó un 0,7% a 3.986,29 dólares, registrando un máximo histórico de 3.988,59 dólares a comienzos de la sesión.

“Se trata de flujos continuos de refugio seguro derivados en parte del cierre del Gobierno y no hay indicios reales de que vaya a resolverse a corto plazo. Por lo tanto, el oro sigue teniendo una demanda bastante decente”, explicó Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de Zaner Metals.

En lo que va de año, el oro ha subido un 51%, impulsado por un cóctel de factores: expectativas de recorte de tipos de interés, incertidumbre política y económica, compras sólidas de bancos centrales, entradas en ETF de oro y la debilidad del dólar.

El cierre del Gobierno estadounidense, que ya entra en su séptimo día, ha retrasado la publicación de indicadores económicos clave, lo que obliga a los inversores a basarse en datos secundarios para calibrar los recortes de tasas de la Fed. Los analistas prevén un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, y otro recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre.

La inestabilidad internacional también influyó en los mercados: la agitación política en Francia y Japón afectó los mercados de divisas y renta fija por segundo día consecutivo. Por su parte, el Banco Popular de China añadió oro a sus reservas por undécimo mes consecutivo, según datos oficiales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Goldman Sachs elevó su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 de 4.300 a 4.900 dólares por onza, citando las fuertes entradas de ETF occidentales y las probables compras de bancos centrales.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 0,9% a 48,10 dólares, el platino subió 0,5% a 1.633,90 dólares y el paladio avanzó 3,2% a 1.361,37 dólares la onza.