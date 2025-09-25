GENERANDO AUDIO...

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. Foto: AFP.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las acusaciones contra 26 personas de alto perfil del Cártel de Sinaloa por el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como de lavado de dinero hacia México, Pamela Bondi, fiscal general de EE. UU., acusó a la organización criminal de financiar el terrorismo en el país.

Cártel de Sinaloa financia terrorismo en EE. UU.

Mediante su cuenta de X, Bondi no dudo en señalar que “el Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”.

Precisó que lo anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos “representa un duro golpe a la infraestructura” de la que, acusa, es una organización terrorista. De esta forma, agregó, se continúa cumpliendo con la misión del presidente Donald Trump de desmantelar y destruir los cárteles de la droga.

En tanto, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, sostuvo que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato”.

La acusación, señaló, va dirigida contra algunos de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de EE.UU. de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a la mencionada organización criminal, desmantelar sus operaciones y proteger a la comunidad de estadounidense del “narcoterrorismo”.

Detenciones y nombres de los acusados

De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:

Nombre Edad Residencia / Nacionalidad Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro” 40 Nacionalidad mexicana José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño” Nacionalidad mexicana Germán Ángel Alatorre-Monge 24 South Gate, California Leobardo Alcaraz-Ibarra 51 Phoenix, Arizona Miguel Angel Arámburo, Jr. 34 Paramount, California Manuel Buenrostro 38 Cudahy, California Oscar Bryan Castro 34 Pasadena, California Carlos Díaz, Jr. 34 Pasadena, California Alejandro Flores 30 Cudahy, California Armando Gallardo 46 Chula Vista, California Karen L. Gandarillas-Carreno 36 Sun Valley, California Roberto J. González, Jr. 39 Bell, California Sabrina Danielle Herrera 35 South Gate, California Mauro Armando Luna-Rentería 39 Lynwood, California Lucia Viridiana Montano 40 Rio Rico, Arizona David Alonso Pereda 33 Costa Mesa, California Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez” 50 Los Ángeles, California Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras 49 Tucson, Arizona Miguel Ríos 31 Cudahy, California Richard Ruiz, Jr. 27 Paramount, California Evan Sánchez 31 Victorville, California Julio Villa-Morales 36 Tucson, Arizona José Espino-Zavala 44 Nacionalidad mexicana Martín Ismael Zúniga-López 32 Los Ángeles, California Earl Frank 56 O’Fallon, Illinois Michael Pennel 56 Oklahoma City, Oklahoma

