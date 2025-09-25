Pam Bondi acusa al Cártel de Sinaloa de financiar el terrorismo en EE. UU.
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las acusaciones contra 26 personas de alto perfil del Cártel de Sinaloa por el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como de lavado de dinero hacia México, Pamela Bondi, fiscal general de EE. UU., acusó a la organización criminal de financiar el terrorismo en el país.
Cártel de Sinaloa financia terrorismo en EE. UU.
Mediante su cuenta de X, Bondi no dudo en señalar que “el Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”.
Precisó que lo anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos “representa un duro golpe a la infraestructura” de la que, acusa, es una organización terrorista. De esta forma, agregó, se continúa cumpliendo con la misión del presidente Donald Trump de desmantelar y destruir los cárteles de la droga.
En tanto, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, sostuvo que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato”.
La acusación, señaló, va dirigida contra algunos de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de EE.UU. de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a la mencionada organización criminal, desmantelar sus operaciones y proteger a la comunidad de estadounidense del “narcoterrorismo”.
Detenciones y nombres de los acusados
De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:
|Nombre
|Edad
|Residencia / Nacionalidad
|Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro”
|40
|Nacionalidad mexicana
|José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño”
|Nacionalidad mexicana
|Germán Ángel Alatorre-Monge
|24
|South Gate, California
|Leobardo Alcaraz-Ibarra
|51
|Phoenix, Arizona
|Miguel Angel Arámburo, Jr.
|34
|Paramount, California
|Manuel Buenrostro
|38
|Cudahy, California
|Oscar Bryan Castro
|34
|Pasadena, California
|Carlos Díaz, Jr.
|34
|Pasadena, California
|Alejandro Flores
|30
|Cudahy, California
|Armando Gallardo
|46
|Chula Vista, California
|Karen L. Gandarillas-Carreno
|36
|Sun Valley, California
|Roberto J. González, Jr.
|39
|Bell, California
|Sabrina Danielle Herrera
|35
|South Gate, California
|Mauro Armando Luna-Rentería
|39
|Lynwood, California
|Lucia Viridiana Montano
|40
|Rio Rico, Arizona
|David Alonso Pereda
|33
|Costa Mesa, California
|Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez”
|50
|Los Ángeles, California
|Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras
|49
|Tucson, Arizona
|Miguel Ríos
|31
|Cudahy, California
|Richard Ruiz, Jr.
|27
|Paramount, California
|Evan Sánchez
|31
|Victorville, California
|Julio Villa-Morales
|36
|Tucson, Arizona
|José Espino-Zavala
|44
|Nacionalidad mexicana
|Martín Ismael Zúniga-López
|32
|Los Ángeles, California
|Earl Frank
|56
|O’Fallon, Illinois
|Michael Pennel
|56
|Oklahoma City, Oklahoma