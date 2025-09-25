Pam Bondi acusa al Cártel de Sinaloa de financiar el terrorismo en EE. UU.

| 08:30 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. Foto: AFP.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las acusaciones contra 26 personas de alto perfil del Cártel de Sinaloa por el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como de lavado de dinero hacia México, Pamela Bondi, fiscal general de EE. UU., acusó a la organización criminal de financiar el terrorismo en el país

Cártel de Sinaloa financia terrorismo en EE. UU.

Mediante su cuenta de X, Bondi no dudo en señalar que “el Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”.

Precisó que lo anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos “representa un duro golpe a la infraestructura” de la que, acusa, es una organización terrorista. De esta forma, agregó, se continúa cumpliendo con la misión del presidente Donald Trump de desmantelar y destruir los cárteles de la droga. 

En tanto, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, sostuvo que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato”.

La acusación, señaló, va dirigida contra algunos de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de EE.UU. de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a la mencionada organización criminal, desmantelar sus operaciones y proteger a la comunidad de estadounidense del “narcoterrorismo”.

Detenciones y nombres de los acusados

De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:

NombreEdadResidencia / Nacionalidad
Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro”40Nacionalidad mexicana
José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño”Nacionalidad mexicana
Germán Ángel Alatorre-Monge24South Gate, California
Leobardo Alcaraz-Ibarra51Phoenix, Arizona
Miguel Angel Arámburo, Jr.34Paramount, California
Manuel Buenrostro38Cudahy, California
Oscar Bryan Castro34Pasadena, California
Carlos Díaz, Jr.34Pasadena, California
Alejandro Flores30Cudahy, California
Armando Gallardo46Chula Vista, California
Karen L. Gandarillas-Carreno36Sun Valley, California
Roberto J. González, Jr.39Bell, California
Sabrina Danielle Herrera35South Gate, California
Mauro Armando Luna-Rentería39Lynwood, California
Lucia Viridiana Montano40Rio Rico, Arizona
David Alonso Pereda33Costa Mesa, California
Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez”50Los Ángeles, California
Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras49Tucson, Arizona
Miguel Ríos31Cudahy, California
Richard Ruiz, Jr.27Paramount, California
Evan Sánchez31Victorville, California
Julio Villa-Morales36Tucson, Arizona
José Espino-Zavala44Nacionalidad mexicana
Martín Ismael Zúniga-López32Los Ángeles, California
Earl Frank56O’Fallon, Illinois
Michael Pennel56Oklahoma City, Oklahoma

