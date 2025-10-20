GENERANDO AUDIO...

Una tarde de tensión se vivió este domingo en el metro de Nueva York, cuando tres vagones de un tren de la línea 4 se desacoplaron cerca de la estación 149th Street–Grand Concourse, en el Bronx, obligando a la evacuación de decenas de pasajeros.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió poco después de las 17:00 horas, cuando el tercer y cuarto vagón se separaron del resto del convoy que viajaba en dirección sur. Aunque no hubo heridos, el suceso provocó pánico entre usuarios, retrasos y suspensión temporal del servicio en las líneas 4 y 5.

“Mi hijo estaba atrapado y en pánico”

Una de las escenas más angustiantes fue la de una madre que esperó por más de una hora a su hijo de 14 años, atrapado dentro del tren.

“Está hiperventilando, está en pánico. Llevo más de una hora esperando a que salga; tiene solo 14 años”, relató a medios locales.

Otros pasajeros describieron el momento como “aterrador” y “confuso”, pues la luz se apagó dentro de los vagones y el conductor no explicó de inmediato lo que había ocurrido.

Un tren de rescate llegó al sitio para permitir que los usuarios fueran trasladados de manera segura hasta el andén, de acuerdo con la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte).

El MTA investiga las causas del desacoplamiento

De acuerdo con el reporte oficial, 60 elementos de bomberos y paramédicos acudieron al lugar y controlaron la situación en menos de una hora.

El servicio entre el Bronx y Manhattan fue suspendido varias horas y se restableció alrededor de la 1:00 a.m. del lunes, aunque con demoras significativas.

“Es muy alarmante y da miedo. No sabemos si fue un problema en las vías o en el tren mismo”, comentó Charlton D’Souza, presidente del grupo de usuarios Passengers United.

Hasta el momento, el MTA no ha revelado la causa exacta de la separación de los vagones, pero aseguró que todos los pasajeros fueron evacuados sin lesiones.