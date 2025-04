El caso de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Healthcare, genera tensión por la petición formal de pena de muerte en Estados Unidos.

La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó una notificación formal para solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione, un joven de 26 años acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, una de las mayores aseguradoras de salud en el país. El crimen, ocurrido el pasado 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, ha sido calificado por las autoridades como un acto de violencia política.

BREAKING: DOJ formally files its notice of intent to seek the death penalty in Luigi Mangione's federal case, as directed by Attorney General Pam Bondi (see: https://t.co/zjZzkVksxj).



Filing: https://t.co/lwKvfhrEBT pic.twitter.com/LmndHpozSQ