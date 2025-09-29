Pentágono despliega 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Pentágono anunció este lunes 29 de septiembre el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, medida que generó un fuerte rechazo por parte del gobernador demócrata del estado.

Según el portavoz Sean Parnell, los efectivos estarán en servicio federal por un período de 60 días, con la misión de proteger instalaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y a empleados federales que realicen funciones en la ciudad.

Guardia Nacional llega para proteger oficinas de ICE

Portland ha sido escenario de manifestaciones contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. El presidente defendió la medida asegurando que es necesaria para combatir la criminalidad y la inmigración ilegal.

El despliegue replica decisiones tomadas en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Washington, donde la llegada de tropas fue recibida con protestas en agosto.

Oregon presenta demanda contra el despliegue

El gobernador de Oregon presentó el domingo una demanda en tribunales federales para frenar la llegada de los soldados, argumentando que se trata de un intento de Trump por “normalizar el uso de tropas militares para actividades ordinarias de aplicación de la ley” en territorios controlados por sus opositores políticos.

Las autoridades locales insistieron en que no existe justificación para enviar tropas a Portland, pues las protestas frente a las oficinas de ICE han sido de pequeña escala y pacíficas, con menos de 30 participantes y sin arrestos desde mediados de junio.

Un despliegue bajo tensión política

La confrontación entre el gobierno federal y Oregon se suma a la larga lista de choques entre la Casa Blanca y estados demócratas por la política migratoria y el uso de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior.

El caso ahora queda en manos de la justicia, que deberá decidir si se mantiene o bloquea el despliegue en las próximas semanas.