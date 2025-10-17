GENERANDO AUDIO...

Periodistas dejan el Pentágono por nuevas restricciones. GETTY

Decenas de periodistas que cubren al Departamento de Defensa de Estados Unidos abandonaron sus oficinas en el Pentágono el miércoles y entregaron sus credenciales, luego de que entraran en vigor nuevas restricciones al acceso de prensa, impuestas por las autoridades militares.

Al menos 30 medios de comunicación, entre ellos Reuters, se negaron a firmar la nueva política de acceso del Pentágono, al considerar que representa una amenaza a la libertad de prensa y limita su capacidad de informar de manera independiente.

El documento exige que los reporteros reconozcan las nuevas normas, las cuales establecen que podrían ser considerados riesgos de seguridad y perder sus credenciales si solicitan a empleados del Departamento de Defensa información clasificada o incluso algunos datos no clasificados.

La Asociación de Prensa del Pentágono, que agrupa a más de 100 medios, señaló que este miércoles marca “un día oscuro para la libertad de prensa” y expresó su preocupación por un posible retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno estadounidense.

Por su parte, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, defendió la medida y afirmó que la política “solo pide que los periodistas reconozcan que entienden las reglas”, calificando las críticas como una “reacción exagerada”.

Durante la jornada, los periodistas retiraron muebles, servidores y equipos de transmisión de la zona de prensa, que lucía inusualmente silenciosa.

“He trabajado aquí 20 años y nunca había visto el lugar tan vacío”, comentó JJ Green, corresponsal de seguridad nacional en la estación radial WTOP, quien también entregó su credencial.

Las cadenas de televisión tienen hasta el viernes para retirar completamente su equipo del edificio. Los periodistas acreditados, tradicionalmente, trabajaban en zonas sin acceso a información clasificada y mantenían comunicación directa con la oficina de prensa del Pentágono, tras superar estrictos procesos de verificación.