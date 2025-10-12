GENERANDO AUDIO...

Un piloto de Volaris evitó una tragedia aérea en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) luego de recibir una instrucción errónea de aterrizaje por parte de la torre de control. Su rápida reacción impidió que dos aeronaves quedaran en trayectoria de colisión.

Maniobra de emergencia

El incidente ocurrió la noche del viernes, alrededor de las 9:32 p. m., cuando un Airbus A320neo de Volaris se aproximaba a la pista 25L. En ese mismo momento, un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines comenzaba su despegue en la pista paralela 25R.

De acuerdo con los reportes, la torre de control autorizó el aterrizaje de Volaris, pero una demora en la coordinación dejó a ambos aviones en posiciones peligrosamente cercanas. El capitán mexicano decidió ejecutar una maniobra de “go-around”, elevando la nave para interrumpir el descenso y evitar una colisión.

La maniobra, que exige precisión y segundos de reacción, fue captada en vivo por el canal Airline Videos Live, especializado en transmisiones aéreas desde el aeropuerto angelino. El video se volvió viral y ha generado reconocimiento internacional hacia la pericia del piloto.

Sin heridos y con investigación en curso

Ninguno de los pasajeros ni tripulantes resultó herido y no se registraron daños materiales. Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos iniciaron una investigación para determinar el origen del error en la comunicación y evaluar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

Este episodio se suma a otros incidentes en aeropuertos, donde la experiencia y preparación de los pilotos han sido determinantes para evitar tragedias en el aire.