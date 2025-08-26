GENERANDO AUDIO...

Pintar de negro el muro fronterizo no eleva calor. Foto: Cuartoscuro

Un influencer estadounidense puso a prueba la afirmación de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quien por orden de Trump tomó la acción de pintar de negro el muro fronterizo como estrategia de seguridad, para que fuera “más difícil de escalar“.

En un video difundido en redes sociales, el creador de contenido utilizó un termómetro infrarrojo para comparar la temperatura en dos partes del muro: una pintada de negro y otra con el color café original.

Temperatura ambiente: 32 °C

32 °C Muro negro: 39 °C

39 °C Muro café: 39.4 °C

El resultado mostró una diferencia mínima de 0.4 °C, lo que contradice la narrativa oficial de que el color negro aumentaría de forma significativa el calor y volvería la estructura intransitable.

Muro fronterizo, más difícil de escalar con pintura: Noem

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había defendido la iniciativa de pintar secciones del muro en color negro bajo el argumento de que el calor absorbería más rápidamente la superficie, lo que desalentaría el cruce irregular.

Sin embargo, el experimento revela que la medida no genera efectos relevantes en la práctica, incluso en condiciones de 32 °C de temperatura ambiente.

Una prueba práctica revela que no hay diferencia

El influencer también realizó una prueba táctil al tocar el muro con guantes de bajo costo, de apenas cinco dólares. En tono irónico, señaló:

“No siento calor. Los hispanos comemos tacos con las manos y volteamos tortillas en comales calientes”.

Con ello, cuestionó la viabilidad de esta medida como herramienta disuasoria para los migrantes y reforzó la idea de que la diferencia térmica es insignificante.

