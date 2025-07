La policía de Jacksonville, Florida, compartió el video completo del arresto de William McNeil Jr., de 22 años, luego de que se viralizara una grabación en la que oficiales lo golpean y lo arrojan al suelo durante una parada de tránsito en febrero. Organizaciones de derechos civiles denunciaron que el caso es un ejemplo de racismo y brutalidad policial.

En la grabación difundida por la policía, se observa cómo los agentes ordenan en varias ocasiones a McNeil salir del automóvil. Cuando el joven se niega y cuestiona los motivos de la detención, uno de los oficiales rompe la ventana del conductor, lo golpea en el rostro y lo saca del vehículo con ayuda de otros policías.

El sheriff T.K. Waters pidió a la población “no apresurarse a emitir juicios”, alegando que los agentes actuaron tras múltiples advertencias. La oficina del fiscal estatal determinó que ninguno de los oficiales violó la ley penal, aunque el agente D. Bowers, quien rompió la ventana y golpeó a McNeil, fue suspendido de sus funciones mientras se investiga el caso

Black faces in white spaces do not equal justice for Black people.



Jacksonville Sheriff T.K. Waters—a Black man—looked at bodycam footage of his white officers punching a 22-year-old Black man in the face, breaking his car window, dragging him out, and slamming him to the ground… pic.twitter.com/vlc0FNvWYZ