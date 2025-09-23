GENERANDO AUDIO...

Macron, retenido por policía de NY por culpa de Trump. Foto: AFP.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, vivió un momento incómodo durante su visita a Nueva York, lugar en el que se encuentra con motivo de la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas, y que rápidamente está acaparando las redes sociales.

Policía de Nueva York impide el paso de Macron por culpa de Trump

El mandatario francés y su equipo quedaron varados en el tráfico luego de que la policía de Nueva York bloqueara múltiples vialidades de la ciudad para permitir el paso de la comitiva de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a Macron cuestionando a un oficial la razón del bloqueo, una vez conocido el motivo, cogió su teléfono para llamar a Trump y en tono de broma le dijo: “¿Cómo estás? Adivina qué pasó. Te estoy esperando en la calle porque todo está cerrado para ti”.

Macron tuvo que continuar su trayecto a la Embajada de Francia en Estados Unidos a pie, aunque continuando la llamada con el mandatario republicano. Durante el camino, el galo se tomó fotografías con personas que lo iban reconociendo, incluso una de ellas hasta le dio un beso en la cabeza.

