“Polleros” se hacen pasar por agencias turísticas para cruzar migrantes

El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre el uso de redes sociales por parte de supuestas “agencias turísticas” que en realidad son grupos dedicados al tráfico de migrantes.

De acuerdo con el Consulado General de EE. UU. en México, los “coyotes” o “polleros” operan bajo nombres como “AmericanTour” o “Soytuguiatraveling” para ganar la confianza de migrantes, mostrando videos en los que presumen el uso de drones y tecnología para evadir las patrullas fronterizas.

Las autoridades advirtieron que nadie está cruzando la frontera ilegalmente con éxito, e instaron a no confiar en estos anuncios, pues los traficantes “solo quieren tu dinero”. Advierten que cruzar de manera irregular puede derivar en la muerte, ser víctima de delincuentes o acabar con antecedentes que perjudiquen el futuro de los migrantes y sus familias.

Redes sociales, la nueva fachada de los “polleros”

Reportes indican que en redes sociales basta con escribir palabras como frontera o cruce fronterizo para que aparezcan cuentas que presumen supuestos cruces ilegales, videos de personas que dicen haber llegado a Estados Unidos y ofertas de traslado por “rutas seguras”.

Según reportes recientes, los polleros aprovechan el anonimato digital y la desinformación para operar con aparente impunidad, mientras aumentan los riesgos de tráfico de personas y violencia en la frontera.

Sanciones contra quienes faciliten la entrada de migrantes

El Gobierno de Estados Unidos reiteró que ingresar ilegalmente no solo infringe la ley, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los migrantes.

Las penas incluyen cárcel, separación familiar y prohibición permanente de ingreso al país.

Además, se informó que Washington endurecerá medidas contra quienes faciliten el paso ilegal, incluyendo traficantes, contrabandistas e incluso funcionarios extranjeros que toleren el flujo irregular.

EU aplicará multa de 5 mil dólares a migrantes que crucen ilegalmente

El gobierno de Estados Unidos informó a través de sus embajadas y consulados que se impondrá una multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente la frontera. La medida busca desalentar los ingresos no autorizados y proteger la seguridad de los migrantes.

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, señaló que la sanción forma parte de un paquete de acciones recientes que también incluyen restricciones a funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal.