El primer vuelo con migrantes indocumentados detenidos, supuestos integrantes de la organización delictiva Tren de Aragua, llegó a la base naval de Guantánamo el martes 4 de febrero, según información del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Un video de la dependencia muestra a agentes de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y personal de la Marina escoltando a los detenidos fuera del avión y trasladándolos a una camioneta.

Exclusive | Second group of migrant criminals, including one Tren de Aragua killer, sent to Guantanamo Bay https://t.co/aZX0efP4rL pic.twitter.com/dkwPZ5oTcj