En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de reportes de avistamientos de conejos y ardillas con extrañas protuberancias, a los que ahora se suman los ciervos o venados.

Los casos, registrados en diferentes zonas de Estados Unidos, cada vez son más, lo que pone en alerta a la población sobre si puede presentar un riesgo para los humanos.

Ciervos: los famosos “warts” o fibromas cutáneos

Internautas han reportado en estados como Nueva York, Pensilvania y Wisconsin la presencia de ciervos con bultos o verrugas en la piel. Algunos, incluso, ya han comenzado a llamarlos “ciervos mutantes” por las impactantes protuberancias que cubren gran parte de su cuerpo; sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de fibromas cutáneos o “deer warts”.

Estos tumores benignos están causados por papilomavirus específicos de la especie, es decir, que solo afectan a ciervos. Se transmiten principalmente por insectos que pican o mediante contacto directo entre ciervos.

Es importante señalar que estas protuberancias no suelen afectar gravemente la salud del ciervo, solo en los casos en los que estas malformaciones interfieren con la visión, alimentación o movilidad.

En estados como Colorado, Minnesota, Nebraska y Wisconsin se han reportado conejos silvestres (especialmente cottontails) con extrañas protuberancias en forma de “cuernos” o “tentáculos” saliendo de su cabeza o cara.

Estas deformaciones son causadas por el virus del papiloma de Shope (Shope papilloma virus o CRPV), que genera verrugas benignas compuestas por queratina.

El virus se transmite principalmente mediante insectos como mosquitos, garrapatas o pulgas.

Ardillas: los llamados “zombie squirrels”

En regiones como Maine y zonas de Canadá, se han visto ardillas con tumores verrugosos llenos de pus y parches de pelaje faltante, lo que les ha valido nombres virales como “zombie squirrels”.

La causa probable es la fibromatosis en ardillas (squirrel fibromatosis) o poxvirus, que conduce a verrugas fibrosas en la piel.

¿Representan riesgo para los humanos?

Aunque la apariencia de conejos, ardillas y ciervos es alarmante por estos virus, no representan riesgo alguno para los humanos. Expertos aseguran que las afecciones son específicas de cada especie y no se transmiten a personas o mascotas

La principal recomendación es no tocar ni manipular a los animales afectados, por su propio bienestar y para evitar riesgos de otras enfermedades o infecciones secundarias

