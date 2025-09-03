GENERANDO AUDIO...

Prisión de Angola será usada por ICE para migrantes. Foto: AFP

El 3 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció que una sección de la prisión de Angola, en Luisiana, será utilizada como centro de detención de migrantes.

De acuerdo con información filtrada por el propio DHS a medios, la decisión se tomó en asociación con el estado de Luisiana y contempla el uso de un área del penal que llevaba años sin ser utilizada; el nuevo centro se llamará Lockup Louisiana.

Migrantes trasladados a prisión de Angola

Hasta el momento, 51 migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya fueron trasladados al lugar, que tendrá capacidad para 416 camas.

De acuerdo con declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, el nuevo Lockup Luisiana albergará a migrantes acusados de crímenes violentos, entre ellos asesinos, violadores y traficantes.

La prisión de Angola es conocida por ser la penitenciaría de máxima seguridad más grande del país. En la década de 1960 llegó a ser catalogada como “la prisión más sangrienta del sur” debido a las duras condiciones en las que vivían los internos.

DHS agradece colaboración de Luisiana

El proyecto se financia con la llamada “gran y hermosa ley”, que otorgó al ICE 80 mil camas adicionales para acelerar procesos de deportación.

“Gracias al gobernador Landry por su colaboración para ayudar a expulsar a los más desfavorecidos de nuestro país”, declaró Kristi Noem, titular del DHS, en declaraciones a medios.

Se prevé que la funcionaria realice más tarde el anuncio oficial en compañía de Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, a las afueras del nuevo centro de detención de migrantes.

Ya son 4 centros migratorios en EE.UU.

Con este centro, ya son cuatro los espacios habilitados para la detención de migrantes: Seacott, Cornhusker, Speedway Slammer y ahora Lockup Louisiana.

En agosto, una jueza federal ordenó el cierre del centro de detención “Alligator Alcatraz” por cuestiones ambientales.

