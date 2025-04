Protestas contra políticas de Trump toman calles de EE. UU. y del mundo

GENERANDO AUDIO...

Manifestaciones contra Trump esta sábado 5 de abril. Fotos: Reuters | AFP

Miles de manifestantes salieron el sábado a las calles de Washington, otras ciudades de Estados Unidos y del mundo en contra de las políticas de Donald Trump, en las protestas más masivas contra el republicano desde su vuelta a finales de enero a la Casa Blanca.

Una gran pancarta que rezaba “¡QUITA TUS MANOS!” se extendía a pocas manzanas de la Casa Blanca. Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer “¡No es mi presidente!”, “Ha llegado el fascismo”, “Detengan el mal” y “Quita tus manos de nuestra Seguridad Social”.

En las protestas contra Donald Trump también hay reclamos para Elon Musk

Jane Ellen Saums, de 66 años, dijo que estaba aterrorizada por la campaña de jibarización de la administración federal que lleva a cabo Trump de la mano con el multimillonario Elon Musk.

“Es extremadamente preocupante ver lo que le está sucediendo a nuestro gobierno, (…) todo está siendo totalmente atropellado, todo, desde el medio ambiente hasta los derechos personales”

Se quejó esta trabajadora inmobiliaria

Miami y Washington, entre las ciudades de las protestas. Fotos: AFP

Manifestaciones contra políticas del presidente de EE. UU. en otras ciudades

En un momento de creciente resentimiento mundial contra el presidente republicano, se celebraron concentraciones en su contra en capitales como París, Roma y Londres.

Una coalición compuesta por decenas de grupos de izquierda, como MoveOn y Women’s March, convocó manifestaciones bajo el lema “Quita tus manos” en más de mil ciudades y municipios estadounidenses.

Protesta en Londres. Foto: Reuters

Más de 5 mil personas se reunieron en el National Mall de Washington, a poca distancia de la Casa Blanca, a mediodía hora local. Entre los asistentes había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin.

“Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada. No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos”

Dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada

Rechazo mundial a las políticas de Donald Trump

Cientos de personas también protestaron en ciudades europeas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor, Elon Musk, tras una semana difícil para los mercados financieros después de que Trump anunció aranceles globales.

El rechazo en París. Foto: Reuters

En la ciudad alemana de Fráncfort, la manifestación “¡Manos fuera!” fue organizada por Democrats Abroad, la organización oficial del Partido Demócrata para los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero.

En Berlín, frente a una sala de exposición de Tesla, los manifestantes portaban pancartas en las que pedían a los estadounidenses residentes en Alemania que protestaran por “el fin del caos” en su país.

Reunidos en la Opernplatz de Fráncfort, miembros del grupo Democrats Abroad exigieron la dimisión del presidente estadounidense, con pancartas en las que se leían lemas como “Restaura la democracia”, “Saca las manos de nuestros datos personales” y “El mundo está harto de tus estupideces, Donald, ¡vete!”.

En Berlín, los lemas dirigidos a Musk rezaban “Cállate Elon, nadie te ha votado”, y un perro llevaba un cartel que decía “Perros contra DOGE”, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Musk, una iniciativa del segundo Gobierno de Trump para reducir el gasto federal y el fraude.

En París, la capital francesa, unas 200 personas, en su mayoría estadounidenses, se concentraron en la plaza de la República para protestar contra Trump. Algunos pronunciaron discursos para denunciar al presidente, mientras los manifestantes ondeaban pancartas que iban desde “Resist Tyrant”, “Rule of Law”, “Feminists for Freedom not fascism” y “Save Democracy”. Uno cantó y tocó la canción de Bob Dylan “Masters of War”.

También se celebraron protestas contra Trump y Musk en otras ciudades europeas, como Londres y Lisboa.

En la capital británica, unos cientos de personas se congregaron en Trafalgar Square, con pancartas que decían “Orgulloso americano avergonzado” y “WTAF America?”. La multitud coreó “Manos fuera de Canadá”, “Manos fuera de Groenlandia” y “Manos fuera de Ucrania” mientras escuchaba discursos críticos contra Trump.

