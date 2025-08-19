Proyecto Portero: plan de la DEA contra los “gatekeepers” del narco

GENERANDO AUDIO...

La Administración de Control de Drogas (DEA) presentó el Proyecto Portero, una nueva estrategi que busca desmantelar a los llamados “gatekeepers” o porteros de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Según la DEA, estas figuras son clave en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio estadounidense, además de facilitar el retorno de armas y dinero en efectivo hacia México. Al enfocarse en ellos, la agencia asegura que está golpeando el centro de mando y control de los cárteles.

¿Qué plantea el Proyecto Portero de la DEA?

El Proyecto Portero incluye un programa intensivo de varias semanas en un centro de inteligencia en la frontera suroeste. Ahí, investigadores mexicanos trabajarían junto a agentes estadounidenses, fiscales, militares y especialistas en inteligencia para:

Identificar objetivos comunes

Diseñar estrategias conjuntas de aplicación de la ley

Fortalecer el intercambio de información en tiempo real

La iniciativa también está alineada con el Homeland Security Task Force (HSTF), lo que garantiza un enfoque interinstitucional que integraría a agencias de seguridad, defensa, inteligencia y justicia.

En tanto, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el Proyecto Portero representa un cambio de era en la cooperación binacional:

“Estamos tomando acción decisiva para enfrentar a los cárteles que envenenan a los estadounidenses con fentanilo y otras drogas. Este proyecto muestra cómo vamos a combatir: planeando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y utilizando toda la fuerza del Gobierno estadounidense contra estas organizaciones violentas”.

Sheinbaum rechaza acuerdo con la DEA Un día después del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que México haya pactado cooperación con la DEA en el marco del Proyecto Portero. “No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa. Sheinbaum precisó que lo único realizado recientemente fue un taller en Texas impartido a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Es todo lo que hay, no hay nada más”, recalcó.

El acuerdo real con EE.UU., según México

La presidenta explicó que lo que sí está en marcha es un acuerdo en preparación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se firmará en próximos días. Dicho convenio, aseguró, estará basado en cuatro principios:

Respeto a la soberanía nacional .

. Confianza mutua .

. Respeto territorial, es decir, que cada país opere en su territorio .

. Coordinación sin subordinación.

Asimismo, subrayó que la relación con agencias extranjeras está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y que cualquier acción conjunta debe estar validada por el gobierno de México.

Distancia con Washington

Con esta postura, el Gobierno mexicano marca distancia respecto al anuncio de la DEA y enfatiza que cualquier cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos deberá estar guiada por el respeto a la soberanía y un marco legal claro.

Mientras tanto, el Proyecto Portero sigue siendo presentado por la DEA como un plan prioritario para frenar la entrada de drogas sintéticas y desmantelar a los operadores estratégicos de los cárteles.

