Publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein
Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump, en 2003, al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.
Found the letter for you, @JDVance https://t.co/q77ZAo3uKh pic.twitter.com/5QFBbPPeF6— Democrats (@TheDemocrats) September 8, 2025
¿Qué contiene la supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein?
De acuerdo con la imagen publicada en redes sociales por los demócratas, es una hoja que muestra lo que sería la silueta de un torso femenino.
Dentro de esa silueta hay un diálogo escrito entre dos personajes llamados “Donald” y “Jeffrey”:
- Voz en off: debe haber algo más en la vida que tenerlo todo
- Donald: sí, lo hay, pero no te diré qué es
- Jeffrey: ni yo lo haré, ya que también sé lo que es
- Donald: tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey
- Jeffrey: sí, las tenemos, ahora que lo mencionas
- Donald: los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?
- Jeffrey: de hecho, me quedó claro la última vez que te vi
- Donald: un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños… y que cada día sea otro secreto maravilloso
Al final aparece el nombre Donald J. Trump y una firma que sería la del ahora presidente de Estados Unidos.
Trump “no firmó” ni hizo “ningún dibujo” para Epstein: Casa Blanca
Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.
The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.— Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025
As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.
President Trump’s legal team will continue to aggressively…