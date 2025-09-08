Publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein

GENERANDO AUDIO...

El documento sería de 2003. Foto: AFP.

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump, en 2003, al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

¿Qué contiene la supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein?

De acuerdo con la imagen publicada en redes sociales por los demócratas, es una hoja que muestra lo que sería la silueta de un torso femenino.

Dentro de esa silueta hay un diálogo escrito entre dos personajes llamados “Donald” y “Jeffrey”:

Voz en off: debe haber algo más en la vida que tenerlo todo

debe haber algo más en la vida que tenerlo todo Donald: sí, lo hay, pero no te diré qué es

sí, lo hay, pero no te diré qué es Jeffrey: ni yo lo haré, ya que también sé lo que es

ni yo lo haré, ya que también sé lo que es Donald: tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey

tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey Jeffrey: sí, las tenemos, ahora que lo mencionas

sí, las tenemos, ahora que lo mencionas Donald: los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?

los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey: de hecho, me quedó claro la última vez que te vi

de hecho, me quedó claro la última vez que te vi Donald: un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños… y que cada día sea otro secreto maravilloso

Al final aparece el nombre Donald J. Trump y una firma que sería la del ahora presidente de Estados Unidos.

Trump “no firmó” ni hizo “ningún dibujo” para Epstein: Casa Blanca

Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.