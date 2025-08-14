GENERANDO AUDIO...

FOTO: AFP

Vladímir Putin y Donald Trump sostendrán este viernes en Alaska una reunión bilateral para abordar principalmente el conflicto armado en Ucrania, informó el Kremlin. El encuentro se desarrollará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni de líderes europeos.

Cumbre bilateral en Alaska

La cumbre comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump, asistidos por intérpretes, seguida de negociaciones con sus delegaciones durante un almuerzo. El consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov, señaló que el orden del día estará enfocado en la resolución de la crisis ucraniana, así como en temas de paz, seguridad, cooperación bilateral y asuntos internacionales de relevancia.

El encuentro iniciará a las 11:30 horas (19:30 GMT) en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, Alaska, y concluirá con una conferencia de prensa conjunta. La última vez que ambos mandatarios ofrecieron una conferencia juntos fue en 2018, en Helsinki.

Ausencia de Ucrania y líderes europeos

Zelenski, quien no fue invitado a la cumbre, se reunió el jueves con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, como parte de una gira diplomática que también lo llevó a Berlín para sostener reuniones virtuales con líderes de la Unión Europea y la OTAN. El presidente ucraniano expresó su expectativa de que el tema central del encuentro en Alaska sea un alto el fuego inmediato.

Por su parte, el presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó que no se discutirán territorios en la cumbre y que Trump no buscará cerrar un acuerdo en Alaska.

Posibles escenarios tras la reunión

Trump adelantó que el encuentro con Putin podría derivar, en caso de resultados positivos, en una reunión a tres bandas con Zelenski para intentar poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022. Si el diálogo fracasa, no se programará una segunda reunión.

El presidente estadounidense advirtió que Rusia enfrentará “consecuencias muy graves” si no acepta detener las hostilidades, sin detallar en qué consistirían.

Avances en el frente y exigencias de las partes

Putin elogió los esfuerzos para alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes, mientras que en el terreno militar, el ejército ruso informó la captura de dos pueblos en la región oriental de Donetsk. Además, autoridades rusas reportaron un ataque con drones ucranianos que provocó un incendio en una refinería y dejó tres heridos en Volgogrado.

Rusia exige que Ucrania ceda las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, así como Crimea, y que renuncie a la entrega de armas occidentales y a integrarse a la OTAN. Kiev considera estas condiciones inaceptables.

En rondas previas de negociación, ambas partes solo han alcanzado acuerdos para intercambiar prisioneros. El jueves, Moscú y Kiev anunciaron el canje de 84 prisioneros por cada lado.