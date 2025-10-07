¿Qué dice la Ley de Insurrección que Trump quiere invocar para “mantener las ciudades seguras”?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué establece la Ley de Insurrección? Foto: AFP.

El presidente Donald Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para eludir fallos judiciales que restrinjan su orden de enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses.

“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, manifestó Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

La medida se contempla ante la oposición de gobernadores y alcaldes demócratas, y busca ampliar el despliegue militar en ciudades como Chicago y Portland.

¿Qué establece la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente desplegar fuerzas militares federales o federalizar la Guardia Nacional en casos de rebelión, disturbios o cuando las autoridades civiles no pueden hacer cumplir la ley.

Está establecida en el Código de Estados Unidos, en las secciones 251 a 255 del Título 10. El estatuto autoriza al presidente a movilizar el ejército o la Guardia Nacional cuando se presenten las siguientes condiciones:

Solicitud de un estado: Cuando la legislatura o el gobernador de un estado solicitan asistencia para suprimir una insurrección.

Obstrucción de la ley federal: Cuando se presentan obstrucciones ilegales que hacen impracticable la ejecución de las leyes federales.

Violación de derechos constitucionales: Cuando se impide la ejecución de leyes que protegen derechos constitucionales, y las autoridades estatales no pueden o no quieren proteger esos derechos.

Estas disposiciones permiten al presidente actuar sin la necesidad de una declaración formal de guerra o autorización del Congreso.

Al invocar la Ley de Insurrección, se levanta temporalmente la restricción impuesta por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército asumir funciones de policía dentro del territorio nacional.

Antecedentes del uso de la Ley de Insurrección

La Ley de Insurrección ha sido invocada en momentos clave de la historia estadounidense, por ejemplo durante la Guerra Civil o para hacer cumplir la desegregación escolar en el sur de EE. UU.

La última vez que el presidente utilizó plenamente esa facultad fue en 1992, cuando el gobernador de California solicitó apoyo militar tras los disturbios de Los Ángeles tras la absolución de policías involucrados en el caso Rodney King.

Guerra Civil (1861-1865) : Durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln utilizó la ley para movilizar tropas federales en los estados del sur que se habían separado de la Unión.



: Durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln utilizó la ley para movilizar tropas federales en los estados del sur que se habían separado de la Unión. Movimiento por los derechos civiles (década de 1960) : Presidentes como Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy invocaron la ley para enviar tropas federales a estados del sur y garantizar la desegregación escolar y la protección de los derechos civiles.



: Presidentes como Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy invocaron la ley para enviar tropas federales a estados del sur y garantizar la desegregación escolar y la protección de los derechos civiles. Disturbios en Los Ángeles (1992): Tras los disturbios provocados por la absolución de policías que agredieron a Rodney King, el presidente George H. W. Bush desplegó tropas federales para restaurar el orden.

Reacciones de gobernadores y alcaldes a la posible invocación de la Ley de Insurrección

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, calificó la acción presidencial como un intento de escalar la violencia en Chicago. Autoridades locales de Portland y Chicago han reiterado que la situación en sus ciudades no corresponde con la narrativa de anarquía presentada por la Casa Blanca, y buscan limitar la intervención militar federal.

