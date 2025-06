GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Miles de personas protestarán este fin de semana en Estados Unidos bajo un lema claro: “sin tronos, sin coronas, sin reyes”. El movimiento nacional “No Kings Day” convoca a más de mil 500 manifestaciones en todo el país para rechazar lo que consideran una deriva autoritaria del presidente Donald Trump.

Protestas en todo EE.UU., excepto en Washington D. C.

Las movilizaciones están previstas para el 14 de junio, fecha que coincide tanto con el cumpleaños de Trump como con el 250 aniversario del Ejército de EE.UU., celebración que el mandatario aprovechará para realizar un desfile militar sin precedentes en la capital.

A diferencia de otras manifestaciones, “No Kings Day” no se concentrará en Washington D. C., sino que busca llenar el resto del país con acciones simbólicas que refuercen el mensaje de que la democracia pertenece al pueblo y no a un líder autoritario.

“No aceptamos reyes en Estados Unidos”

La organización Indivisible, promotora del movimiento, lanzó un comunicado contundente:

“En Estados Unidos no aceptamos reyes. Han desafiado nuestros tribunales, deportado a estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha llegado demasiado lejos”.

Rechazo al uso de militares para sofocar protestas migratorias

El llamado a protestar también surge en un contexto tenso, tras el despliegue de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles, donde hubo protestas contra redadas migratorias del ICE. Aunque las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, la respuesta militar generó fuertes críticas, especialmente por haberse hecho sin el consentimiento del gobernador de California.

Trump lanza advertencia a manifestantes

En declaraciones recientes, el presidente amenazó con “uso de fuerza muy fuerte” contra quienes protesten durante su desfile. Las palabras fueron interpretadas por los organizadores como una señal más del enfoque autoritario que motiva estas acciones nacionales.

Una jornada para defender la democracia

Las actividades del “No Kings Day” incluirán marchas, concentraciones y actos simbólicos en plazas y edificios públicos de distintas ciudades. Los organizadores aseguran que no se trata de una protesta más, sino de una movilización histórica para demostrar que el país debe estar gobernado por su gente, no por la voluntad de un solo hombre.

“El 14 de junio salimos a las calles para decirlo claro: sin tronos, sin coronas, sin reyes”.

