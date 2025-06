El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, fue creado en marzo de 2003 como parte de una gran reestructuración tras los atentados del 11 de septiembre.

Con más de 20 mil agentes y personal de apoyo distribuidos en más de 400 oficinas, la agencia es clave en las operaciones de control migratorio dentro y fuera del país.

Assaulting, harassing and doxing ICE officers and special agents is against the law.@thejusticedept will prosecute you for these federal crimes! pic.twitter.com/PqfCcHNAto