Foto: Reuters

El narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes en una Corte de Estados Unidos. El juez Brian Cogan fijó el 13 de enero de 2026 como la fecha en que se dará a conocer oficialmente su sentencia, que podría ser cadena perpetua.

Zambada, de 75 años, fue detenido en julio de 2024 en territorio estadounidense. Aceptó cargos por narcotráfico, homicidios, secuestros, lavado de dinero y por encabezar una empresa criminal continuada entre 1989 y 2012.

En la audiencia, reconoció haber enviado más de mil 500 toneladas de cocaína a EE. UU., además de pagar sobornos a policías, militares y políticos en México. “Culpable”, respondió en español y en voz baja cuando el juez le pidió confirmar su decisión.

Multa millonaria y perdón público

El juez Cogan también informó que, además de la sentencia, el capo deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares. Zambada pidió perdón a las víctimas de sus crímenes y renunció a su derecho a juicio y a apelar, lo que asegura que su condena sea definitiva.

La Fiscalía de Nueva York confirmó que no buscará la pena de muerte. El proceso se lleva ante el mismo juez que condenó en 2019 a Joaquín “Chapo” Guzmán, su exsocio.

El caso de Zambada marca un momento clave en la historia del narcotráfico: durante décadas fue uno de los capos más buscados y nunca había comparecido en una Corte estadounidense.

Su abogado aseguró que el “Mayo” no dará nombres y que su confesión busca acelerar el proceso judicial y evitar un juicio largo. La sentencia final será dictada en enero de 2026.

