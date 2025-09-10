GENERANDO AUDIO...

Charlie Kirk, hombre cercano a Donald Trump. Foto: AFP

Charlie Kirk, un importante activista aliado del presidente Donald Trump, fue baleado durante un acto público en una universidad de Estados Unidos; posteriormente, murió, víctima del atentado, confirmó el mandatario estadounidense.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te amamos!” Donald Trump

¿Quién era Charlie Kirk, activista cercano a Trump que fue baleado?

Charlie Kirk era un joven conservador cercano a Donald Trump. En redes sociales, gozaba de gran popularidad con más de 7 millones de seguidores en Instagram, en donde se describía como “Fundador y presidente” de cuentas dedicadas al apoyo del mandatario republicano.

Con tan solo 31 años, Charlie Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Según su cuenta de Instagram, Charlie Kirk solía presumir su afinidad al presidente Donald Trump. Además, reconocía la administración del republicano.

“La cantidad de energía, competencia y coraje que sale de esta Casa Blanca es verdaderamente histórica, y todo comienza con el presidente”, escribió Kirk en una publicación de redes sociales

Además, según lo publicado, era casado y tenía dos hijos con los que llegó a posar frente a la cámara.

En redes sociales, Charlie Kirk recibía el apoyo de simpatizantes que celebraban lo que publicaba el cercano a Donald Trump.

¿Cómo fue el ataque a Charlie Kirk?

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. No se conoció en lo inmediato su estado de salud.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

🗣️Momento del disparo al activista Charlie Kirk, aliado de Trump. pic.twitter.com/JZYCOo2kTp — Uno TV (@UnoNoticias) September 10, 2025

Tras el ataque a Kirk, Donald Trump se pronunció en su plataforma de redes sociales y llamó a orar por la salud del hombre cercano a él.

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió Donald Trump

Después, el propio mandatario confirmó el fallecimiento del hombre cercano a él.