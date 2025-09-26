¿Quién es James Comey, el exdirector del FBI acusado en EE. UU.?

GENERANDO AUDIO...

James Comey, el exdirector del FBI. Foto: Reuters

Autoridades de Estados Unidos inculparon a James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), por “graves delitos” relacionados con “divulgación de informaciones sensibles”.

Unotv.com te da más detalles de quién es James Comey, uno de los críticos del presidente Donald Trump.

¿Quién es James Comey, exdirector del FBI acusado en EE.UU.?

James Comey es un abogado estadounidense, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en 1985. En su página oficial, el exdirector del FBI recuerda parte de sus cargos, entres los que destacan:

Fiscal

Abogado defensor

Consejero general

Profesor

Escritor

Su formación y carrera lo llevaron a estar al frente del FBI; fungió como director del buró de 2013 a 2017, año en el que fue despedido por Donald Trump, durante su primer mandato presidencial.

A lo largo de su carrera, Comey ha estado a la cabeza de investigaciones de alto perfil, entre los que destaca el caso de correos electrónicos de Hillary Clinton y la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez, Comey fue despedido en medio de la investigación sobre interferencia electoral.

En su faceta como escritor, Comey publicó, en 2018, su libro más vendido: “Una lealtad más alta: Verdad, mentiras y liderazgo”. Mientras que su segundo libro, “Ahorro Justicia: Verdad, Transparencia y Confianza“, llegó pocos años después.

¿De qué se le acusa a James Comey?

Comey fue acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.

Los cargos en su contra fueron presentados pocos días después de que el presidente exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra los que Trump considera sus enemigos.

Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Comey se dice inocente

Tras darse a conocer las acusaciones en su contra, el exdirector del FBI afirmó ser inocente y se dijo preparado para enfrentar los cargos penales de los que se le señala.

“Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera. No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan”, dijo Comey en un video publicado en Instagram.