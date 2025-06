Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos y radicales del presidente Donald Trump, es ampliamente considerado como el arquitecto de la política migratoria más dura de Estados Unidos en décadas. A sus 39 años, Miller no solo ha sido pieza clave en las estrategias antiinmigrantes de Trump, sino que también ha impulsado la narrativa de que el país enfrenta una “invasión” migratoria que, en sus palabras, amenaza a la civilización occidental.

Criado en Santa Mónica, California, en el seno de una familia judía de clase media-alta, Miller parecía destinado a formar parte del espectro político liberal. Sin embargo, desde la secundaria y más tarde como estudiante en la Universidad de Duke, abrazó los postulados de la derecha radical. En esos años estableció contacto con figuras influyentes como David Horowitz, y más tarde con Steve Bannon y Tucker Carlson.

A los 30 años se sumó a la primera campaña presidencial de Trump y, desde entonces, ha sido una de las voces más poderosas en temas migratorios dentro del Partido Republicano.

Durante el mandato de Trump (2017-2021), Miller fue uno de los principales impulsores del veto migratorio a países musulmanes, la separación de familias en la frontera, y el uso extendido del poder ejecutivo para acelerar deportaciones. También abogó por el uso de leyes de emergencia para restringir la inmigración, una medida que ha sido criticada por su carácter autoritario.

