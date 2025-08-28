GENERANDO AUDIO...

Jesús Alfredo, hijo del “Chapo” Guzmán. Foto: x@ICEgov

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

“Recompensa de $10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín “Chapo” Guzmán Loera”, se lee en el anuncio de las autoridades en donde también se difundió la foto del capo.

A través de redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la recompensa y destacó que “Alfredillo” junto a sus hermanos conocidos como los “Chapitos” quedaron al frente de la fracción del Cártel de Sinaloa, que habría sido liderado por el “Chapo” Guzmán por varios años.

“Él y sus hermanos, los “Chapitos”, tomaron el control de la facción del “Chapo” en el Cártel de Sinaloa”, destaca la información del ICE.

Además, destacaron que el hijo del “Chapo”, “debe ser considerado armado y peligroso”.

¿Quién es Jesús Alfredo Guzmán, por el que EE.UU. ofrece millonaria recompensa?

El tercer varón del matrimonio Guzmán Salazar fue Jesús Alfredo, quien, al igual que Iván, se unió a las filas del cártel liderado por su padre. En 2018, el “Alfredillo”, como es conocido, ingresó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de la DEA.

Al hijo del “Chapo” lo acusan de colaborar en el trasiego de cocaína, heroína y marihuana de México a la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con Insight Crime, Jesús Alfredo ingresó al Cártel Sinaloa cuando era adolescente atraído por su padre, el “Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada. Junto a sus hermanos comenzó a “asumir un papel más prominente a mediados y finales de 2010”

En 2016, el Cártel Jalisco Nueva Generación secuestro a un grupo en restaurante en un exclusivo de Puerto Vallarta, entre ellos estaban los hijos del “Chapo”, Jesús e Iván; sin embargo, fueron liberados más tarde.

Con el arresto, extradición y condena de su padre, el “Alfredillo” junto a sus hermanos habría quedado al frente de la fracción del cártel que comandaba su papá. Esa fracción es conocida como los “Chapitos”.