GENERANDO AUDIO...

Redada en planta Hyundai deja cientos de detenidos. Reuters

Redada migratoria en Hyundai Georgia dejó como resultado la detención de 475 trabajadores en un operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. La acción se llevó a cabo en el complejo automotriz donde Hyundai fabrica vehículos eléctricos y construye una planta de baterías en sociedad con LG Energy Solution.

Arresto de 475 personas en planta de Hyundai en Georgia

Steven Schrank, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, informó este viernes que la mayoría de las personas arrestadas son de origen surcoreano. Añadió que esta fue la mayor operación de aplicación de la ley en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La investigación se desarrolló durante varios meses y estuvo respaldada por denuncias de extrabajadores y miembros de la comunidad.

Respuesta de Corea del Sur

Lee Jaewoong, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, calificó el número de ciudadanos surcoreanos detenidos como “grande” y anunció el envío de personal diplomático para atender la situación.

El funcionario explicó que los arrestados formaban parte de una red de subcontratistas que trabajaban en diferentes áreas del complejo.

Operativo en Hyundai Motor Group Metaplant America

La redada se ejecutó en el condado de Bryan, cerca de Savannah, en un sitio de mil 214 hectáreas. Ahí Hyundai Motor Group inauguró hace un año su planta de vehículos eléctricos con una inversión de 7 mil 600 millones de dólares. El complejo emplea a unas mil 200 personas y cuenta con una planta de baterías que está en construcción junto con LG Energy Solution.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que la operación se centró en el área de construcción de la planta de baterías. El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que los agentes actuaron bajo una orden de registro en el marco de una investigación penal sobre presuntas prácticas laborales ilegales y otros delitos federales.

Impacto en la operación de Hyundai y LG

Hyundai Motor señaló que ninguno de los arrestados es empleado directo de la compañía y aseguró que la producción de vehículos eléctricos no resultó afectada.

LG Energy Solution informó que suspendió las obras de la planta de baterías mientras coopera con las autoridades. Las instalaciones forman parte de una empresa conjunta de 4,300 millones de dólares para suministrar baterías a modelos de Hyundai, Kia y Genesis.

Contexto del operativo

El gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado redadas de gran escala en distintos sectores como parte de su agenda de control migratorio. En el operativo de Georgia participaron también la DEA, el FBI y la Patrulla Estatal de Georgia.

Datos preliminares del Centro de Investigación Pew muestran que la fuerza laboral en EE. UU. perdió más de 1.2 millones de inmigrantes entre enero y julio de este año, incluyendo tanto a personas sin autorización legal como a residentes con permisos vencidos.

Tensión bilateral

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur expresó su preocupación por la redada al considerar que puede afectar los intereses de sus ciudadanos y empresas que invierten en Estados Unidos. En junio, Seúl se comprometió a invertir 150 mil millones de dólares en ese país, de los cuales 26 mil 000 millones corresponden a Hyundai Motor Group.